Зеленский заявил, что систему ПВО на Украине существенно усилили

Система противовоздушной обороны (ПВО) на Украине существенно усилена, заявил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, такое решение руководство страны приняло на фоне усилившихся ударов по военным и инфраструктурным объектам на территории страны.

«Есть усиление для нашей системы ПВО»,— сообщил господин Зеленский в своем Telegram-канале. Он добавил, что средства противовоздушной обороны будут направлены на те территории, где они больше всего необходимы.

Накануне, 25 июля, Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком заявил о том, что Киев нуждается в новых поставках западных систем ПВО. По его словам, данные меры необходимо предпринять в срочном порядке для защиты ключевых объектов в крупнейших украинских городах.

Благодаря помощи западных партнеров на вооружении Украины на данный момент уже есть системы ПВО IRIS-T, NASAMS, Patriot, SAMP/T-Mamba, HAWK. Владимир Зеленский допускал большие потери украинских вооруженных сил при контрнаступлении из-за российской авиации.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов