Электричеству дали воду

Президент Владимир Путин и столичный мэр Сергей Собянин запустили в Москве речные суда как вид городского общественного транспорта. На круглогодичный маршрут от Киевского вокзала до Шелепихи вышли 50-местные электрические речные трамваи с панорамным остеклением. По условиям 15-летнего контракта суда должны доплывать до Филей, а в 2023 году обещан запуск еще и маршрута от Печатников до Автозаводского моста. Перевозки должны были запустить летом 2022 года, но были задержки с получением сидений, информационных экранов и элементов интерьера, пояснял «Ъ» производитель судов. За год сумма контракта увеличилась с 19,5 млрд до 26 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: директор Северного речного вокзала Максим Лисов, мэр Москвы Сергей Собянин, президент России Владимир Путин на Северном речном вокзале

Фото: пресс-служба президента РФ Слева направо: директор Северного речного вокзала Максим Лисов, мэр Москвы Сергей Собянин, президент России Владимир Путин на Северном речном вокзале

Фото: пресс-служба президента РФ

Российские электросуда Владимир Путин и Сергей Собянин запускали на Северном речном вокзале в Москве — там проходило совещание по вопросу развития внутренних водных путей. Первый корабль должен был отправиться по Москве-реке от Киевского вокзала, поэтому старт был дан по видеосвязи.

«В добрый час, в добрый путь... Разрешаю»,— сказал президент. Судно, погудев, отправилось с причала.

«Гудит как настоящий»,— сообщил господин Собянин. Оплачивать проезд на электрических судах можно обычными проездными билетами, банковскими картами, картами «Тройка», а также с помощью Face Pay. До 23 июня проезд от Киевского вокзала до Шелепихи будет бесплатным. По маршруту должны курсировать восемь судов.

В декабре 2021 года структура столичной мэрии — ГКУ «Организатор перевозок» — подвела итоги конкурса на поставку услуг по «регулярным пассажирским перевозкам внутренним водным транспортом». 15-летний контракт жизненного цикла был заключен с ОАО «Водоходъ. Пассажирский порт» (дочерняя компания крупнейшего в РФ оператора речных круизов «Водоходъ»). По условиям контракта Москве должно быть поставлено 21 пассажирское судно на электротяге, смонтировано 23 понтонных плавучих причала, шесть береговых зарядных станций и два «пункта базирования флота» (в Мневниковской пойме и Нагатинском затоне). В тендерной документации оговаривается, что речь идет о 50-местных стальных судах длиной около 22 м с двумя электродвигателями (по 134 кВт каждый), LFP-батареями (на 470 кВт•ч) и туалетом. Правсредства должны развивать крейсерскую скорость восемь узлов (14,8 км/ч), обладать десятичасовым запасом хода, проходя на одной зарядке 205 км и 105 км (в летнее и зимнее время соответственно). Оговаривалось также, что суда должны иметь панорамное остекление и светодиодную подсветку по периметру (из пяти меняющихся цветов). Для судов смонтированы круглые понтонные причалы двух размеров — радиусом 10 м и 16 м — с кафе, информационными экранами и велопарковками. Для экономии времени трамвайчики должны швартоваться к понтонам носом, а не бортами.

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По условиям контракта (на первоначальную сумму 19,5 млрд руб.) перевозки должны были начаться еще в июле 2022 года, но старт был отложен. Столичные власти в июле прошлого года указывали на «возникшую необходимость в сжатые сроки заменить часть компонентов, оптимизировать логистические цепочки» и перейти «от иностранных запчастей на российские узлы». Исполнительный директор верфи «Эмпериум» (строила корабли по заказу «Водохода») Денис Ткачев пояснял задержку логистическими проблемами: компания не получила в срок сиденья, информационные экраны и другие элементы интерьера. Господин Ткачев тогда же предполагал, что пассажирское движение запустят в сентябре 2022 года. Замглавы столичного департамента транспорта Алексей Митяев ранее сообщал, что в 15-летний контракт внесут изменения.

Судя по сайту госзакупок, было как минимум шесть корректировок этого документа, а итоговый контракт от мая 2023 года вырос в цене до 26,2 млрд руб. Количество, тип судов, причалов и другие основные параметры, впрочем, остались в нем неизменными.

Судя по контрактной документации, маршрут от Киевского вокзала через Шелепиху должен быть продлен до Филей (с остановками, например, у «Москва-Сити» и в Верхних Мневниках). Кроме того, в документе оговаривается запуск судов от Автозаводского моста до Печатников (с остановками у ЗИЛа, Южного речного вокзала и на Коломенской набережной). В столичной мэрии сообщили, что это произойдет в четвертом квартале 2023 года. При этом господин Собянин пообещал запустить «в ближайшие годы» еще три маршрута электросудов. «Таким образом, вся акватория Москвы-реки в границах города будет так или иначе охвачена пассажирским движением»,— заверил градоначальник. По каким еще направлениям пустят электрические корабли, господин Собянин не уточнил. Весь проект мэр охарактеризовал как «возрождение регулярного речного транспорта», уточнив, что он был остановлен в Москве 32 года назад.

Александр Воронов