В Белоруссию по быстрым рельсам

Министр транспорта Виталий Савельев заявил, что высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва—Петербург может быть продлена до Минска. Это вторая часть, уточнил он, сказав, что нужно посмотреть, «сколько она будет стоить и что нам даст».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Скорлыгина

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Наталья Скорлыгина

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Отмахнемся от ощущения легкой географической качки при попытке умственно продлить магистраль от Москвы до Петербурга в Минск и допустим, что она появится на свет. Пока, заметим, ни одной ВСМ в России нет, хотя проектов было много. ВСМ до Казани сменялась ВСМ до Петербурга. Была и ВСМ до Минска — она фигурировала некогда в планах как часть сказочной ВСМ «Евразия» от Берлина до Пекина, но не рассматривалась в отрыве от связи Азия—Европа. В сегодняшней реальности такой проект, видимо, мыслится как автономный и самоценный.

Если оставить в стороне поиск технологического партнера (проще говоря, той зарубежной страны, которая поставит нам поезда для ВСМ и технологию в придачу), самым острым вопросом к любой ВСМ всегда была цена билета.

В 2020 году пассажиропоток по ВСМ в корреспонденции Москва—Петербург оценивался в 16,3 млн человек на 2030 год при средневзвешенном тарифе в ценах 2019 года — 5,13 тыс. руб., или на 50% больше цены «Сапсана» на тот момент. Но этот пассажиропоток считался достижимым только при условии полного переключения «Сапсанов» и «Ласточек» на ВСМ и отмены части ночных поездов. А Владимир Путин в 2021 году заявлял, что в случае пуска ВСМ авиация на плече Москва—Петербург перестанет существовать.

Сейчас до Минска ходят «Ласточки» за 6 часов 50 минут, билет в сервисах — около 5 тыс. руб., и проблем с местами в целом нет. Авиабилеты в экономкласс обойдутся в обе стороны примерно в 9,5 тыс. руб. при продолжительности рейса 1 час 35 минут в один конец. Не знаем, какие прогнозы роста пассажиропотока строят для сообщения Москва—Минск, но даже если допустить, что он равен питерскому (что абсолютно невозможно), и учесть, что «Сапсан» примерно вдвое дороже «Ласточки», цена билета на ВСМ до Минска составит минимум 15 тыс. руб. Возникает вопрос, каким пассажирам нужна будет ВСМ за такие деньги при наличии «Ласточек» и авиасообщения.

Глава Союза пассажиров Кирилл Янков разделяет сомнения в том, что на ВСМ до Минска будет платежеспособный спрос. Он отмечает, что и сейчас движение достаточно скоростное, а возможно снизить время в пути до пяти часов за счет реконструкции некоторых участков. К тому же, хотя две «Ласточки» в день из Москвы до Минска пользуются спросом, третий поезд на этот маршрут не поставили, в отличие, например, от Иваново. По мнению господина Янкова, при максимальной оценочной частоте движения четыре поезда в сутки ВСМ не стоит и затевать: она останется «дорогой игрушкой».