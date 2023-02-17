Есть такая концессия — родину ускорять

Концессионером высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Петербург может стать группа «Синара», документы для подачи в правительство заявки уже подготовлены. Исходно предполагалось, что технологическим партнером в проекте станет Siemens, теперь его сменили «Уральские локомотивы» (бывшее СП Siemens с «Синарой»), которые к 2028 году должны разработать поезд, развивающий скорость 400 км/ч. Аналитики считают, что у «Синары» достаточно компетенций, а приглашать в концессионеры иностранцев сейчас не имеет смысла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Концессионером основного участка высокоскоростной магистрали Москва—Петербург может стать группа «Синара» (ранее ее контролировал Дмитрий Пумпянский, в марте 2022 года перестал быть ее бенефициаром). Как следует из документов ОАО РЖД, которые видел “Ъ”, монополия совместно с предполагаемым концессионером на основании обращения группы «Синара» в правительство от 13 июля 2022 года прорабатывает организационно-правовую модель взаимодействия участников концессионной инициативы, «отражающую распределение финансовой нагрузки и возникающих обязательств между всеми ключевыми участниками процесса». Согласован пакет документов для подачи в правительство заявки частной концессионной инициативы по организации строительства и эксплуатации магистрали, сообщается в документе.

Проект российской ВСМ разрабатывается десятилетиями, в 2019 году с первоначального варианта Москва—Казань его было решено переконфигурировать в маршрут Москва—Петербург (см. “Ъ” от 28 марта и 16 апреля 2019 года). Проект предполагает достижение времени сообщения между столицами в 2 часа 15 минут. Предполагается, что входы в Москву и Петербург (участки Москва—Крюково и Обухово—Петербург) будут строиться за счет инвестпрограммы ОАО РЖД и бюджета, в то время как основная протяженность трассы — участок Крюково—Обухово протяженностью 624,2 км — должна быть отдана в концессию. Стоимость этого участка оценивается в 1,66 трлн руб.

Концессионное партнерство напрямую зависит от технологического — кто именно будет поставлять подвижной состав для магистрали и, соответственно, под какие технические потребности будет проектироваться трасса. Для трассы Москва—Петербург наиболее вероятным партнером прежде была Siemens. Однако немецкая компания в мае 2022 года приняла решение об окончательном уходе из России (см. “Ъ” от 9 марта и 12 мая 2022 года).

У Siemens было СП с «Синарой» — «Уральские локомотивы», собиравшее, в частности, «Ласточки». В конце 2022 года объявлялось о достижении почти полной локализации «Ласточек» в 2023 году.

В 2020 году ОАО РЖД, «Синара», «Уральские локомотивы» и Siemens договорились о проектировании поезда для ВСМ. В документах ОАО РЖД сообщается, что в рамках выполнения поручения президента от 21 июня 2022 года о создании и вводе в эксплуатацию в 2028 году российского высокоскоростного электропоезда организована разработка конструкторской документации силами АО «Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта» и работа по заключению контракта с группой «Синара» на приобретение головного образца поезда для эксплуатации на ВСМ. «Уральские локомотивы», по словам главы совета директоров «Синара—Транспортные машины» Александра Мишарина, к 2025 году модернизируют производство, чтобы к 2028 году выпустить поезд, развивающий скорость 400 км/ч.

В «Синаре» и ОАО РЖД от комментариев отказались.

Как потенциальный концессионер «Синара» обладает рядом преимуществ, говорит глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. У группы есть не только высоколокализованная «Ласточка», но и уже готовый к сертификации проект полностью отечественного скоростного пассажирского электропоезда, который может заменить «Ласточку», успешный опыт трамвайной концессии в Таганроге, троллейбусной концессии в Челябинске, крупный собственный строительно-девелоперский и финансовый бизнес, а масштаб группы достаточен для реализации даже такого сверхкрупного проекта. Интересно, задается вопросом эксперт, какая позиция у «Трансмашхолдинга» (ТМХ), которому тоже мог бы быть интересен такой проект (в ТМХ “Ъ” не дали комментариев). Поиск партнера для этого проекта среди российских компаний, а не привлечение его партнера, по мнению господина Бурмистрова, безусловно, оправдан с точки зрения синергетического эффекта для экономики.

Наталья Скорлыгина