Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокатная десятка

Что посмотреть в кино 19–20 августа

17 августа в прокат вышел ряд картин, среди которых российская комедия «Как звезды» и французский мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы». Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».

Предыдущий слайд
Как звезды
Игра в переговоры
Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы
Два, три, демон, приди!
Аманда
Идеальная ложь
Импостер
Запертый заживо
Корабль призраков
Криминальный город: Разборки в Пусане
Следующий слайд
Как звезды (2023)

Как звезды

  • Режиссер: Мария Лойтер
  • В ролях: Наталья Земцова, Надежда Иванова, Юлия Снигирь, Гела Месхи, Василий Бриченко
  • Жанр: комедия / Россия / 99 мин.
  • В прокате: с 17 августа

Кинокритик Юлия Шагельман: «В основу картины легли воспоминания актрис Натальи Земцовой и Надежды Ивановой о том, как они в свои двадцать лет вместе снимали однушку на Чистых прудах, бегали по прослушиваниям, мечтали стать звездами, ссорились, мирились, влюблялись в неподходящих мужчин и расставались с ними. На экране героини стали старше, однако инфантильными они не кажутся: ведь тридцать — это новые двадцать, а детская наивность Маши — скорее (под)сознательный выбор, нежели сценарная неточность. Их московские приключения, конечно, претерпели некоторую гламуризацию, но правда характеров сохранилась, а ситуации и типажи из мира кино — актеры, режиссеры, продюсеры и высокодуховные драматурги из глубинки — очень узнаваемы. А уж когда Кристину тошнит на премьере патриотического блокбастера, в котором она сыграла главную роль, любой кинокритик, посмотревший по работе некоторое количество такого кино, поневоле проникается к ней сочувствием.

В целом же "Как звезды" — это старая как мир, но всегда современная история о молодых женщинах, ищущих свое место в большом городе. На поддержку мужчин тут рассчитывать не приходится, так что положиться можно только на себя, свой характер, чувство юмора и, конечно, надежную подругу, готовую подставить плечо в горе и в радости, запить неприятности игристым и всегда напомнить, что в собственной жизни, что бы ни случилось, ты остаешься главной звездой».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Смешные девчонки».

Игра в переговоры (Hyeopsang, 2018)

Игра в переговоры

  • Режиссер: Ли Джон-сок
  • В ролях: Сон Е-джин, Хён Бин, Ким Сан-хо, Чан Ён-нам, Чан Гван
  • Жанр: триллер, криминал / Южная Корея / 114 мин.
  • Слоган: «Последний звонок может спасти жизни многих»
  • В прокате: с 17 августа

Кинопрокатчик «Кино.Арт.Про»: «После неудачной попытки освобождения, повлекшей смерть заложников, переговорщица сеульской полиции Ха Чхэ-юн решает уволиться, но ее срочно вызывают на очередное задание. Международный торговец оружием держит под дулом пистолета ее начальника и корейского репортера, захваченного в Таиланде, но требований не выдвигает. У Чхэ-юн есть несколько часов, чтобы разобраться в ситуации, пока команда спецназа летит штурмовать базу террористов».

Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы (Ladybug & Cat Noir: Awakening, 2023)

Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы

  • Режиссер: Джереми Заг
  • Жанр: мультфильм, фэнтези, боевик, мелодрама, комедия, приключения / Франция / 105 мин.
  • Слоган: «Узнай, как все началось»
  • В прокате: с 17 августа

Кинопрокатчик «Экспонента»: «В обыкновеннои французскои школе учатся девочка Маринетт и мальчик Адриан, в которого она влюблена. Казалось бы, классическая история первои любви, но эти ребята совсем не те, за кого себя выдают. Когда городу угрожает опасность, Маринетт превращается в супергероиню Леди Баг, а Адриан — в Супер-Кота. Их невероятные способности помогают бороться со злом, но при этом никто из них не знает, кто на самом деле скрывается под маскои».

Два, три, демон, приди! (Talk to Me, 2022)

Два, три, демон, приди!

  • Режиссеры: Дэнни Филиппу, Майкл Филиппу
  • В ролях: Софи Уайлд, Александра Дженсен, Джо Бёрд, Миранда Отто, Отис Дханджи
  • Жанр: ужасы / Австралия / 95 мин.
  • В прокате: с 10 августа

Кинокритик Юлия Шагельман: «Фильм совсем не похож на модный "медленный" или "возвышенный" хоррор, какие снимают как раз Астер и другие любимцы А24. Братья не тратят времени на постепенное погружение зрителя в атмосферу неспешно подступающего ползучего ужаса, они возвращаются к истокам — крепко сбитым историям, способным и развлечь, и напугать, так что в одну минуту ты подхихикиваешь туповатой шутке (ведь герои картины — тинейджеры и чувство юмора у них несильно изысканное), а в следующую застываешь в кресле, не донеся до рта очередную пригоршню попкорна...

Впрочем, в 15–17 лет смерть кажется далекой и ненастоящей, чем-то, что может произойти с другими, но не с тобой. Поэтому старшеклассники из австралийской субурбии превратили ее в прикол для вечеринок. Собираясь вместе, они по очереди пожимают "руку мертвеца" (откуда она взялась, никто толком не знает, да и не особо интересуется), произносят заклинание и на 90 секунд — тайминг является важным условием, которое, конечно, будет беспечно нарушено,— пропускают через себя в наш мир духи почивших. Все это, естественно, снимается на телефоны и выкладывается в сеть, поскольку для поколения зумеров ни один опыт не является по-настоящему пережитым, если не запечатлен на видео, не показан в интернете и не удостоверен лайками и комментариями. Для Мии (Софи Уайлд), в отличие от сверстников, смерть не является абстрактным концептом или поводом для веселья»

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Рука руку морит».

Аманда (Amanda, 2022)

Аманда

  • Режиссер: Каролина Кавалли
  • В ролях: Бенедетта Поркароли, Галатея Беллуджи, Джованна Меццоджорно, Микеле Брави, Моника Наппо
  • Жанр: комедия, мелодрама / Италия, Франция / 93 мин.
  • В прокате: с 10 августа

Кинопрокатчик «Артхаус»: «24-летняя Аманда живет в своем мире. Она ищет себя, друзей, копит баллы в супермаркете и почти не снимает вязаную жилетку. Вспомнив, что детьми она и Ребекка проводили много времени вместе, Аманда выбирает для себя миссию — убедить ее, что они по-прежнему лучшие друзья».

Идеальная ложь (De grandes esp&eacute;rances, 2022)

Идеальная ложь

  • Режиссер: Сильвен Деклу
  • В ролях: Ребекка Мардер, Бенжамен Лаверн, Эмманюэль Берко, Марк Барбе, Паскаль Элсо
  • Жанр: драма, триллер / Франция / 105 мин.
  • Слоган: «Как далеко ты зайдешь, чтобы сохранить свою тайну?»
  • В прокате: с 10 августа

Кинокритик Юлия Шагельман: «Воплощением больших надежд — своих собственных, своих семей и, как по крайней мере кажется им самим, всей Франции — выступает образцовая молодая пара Мадлен и Антуан. Оба они с отличием отучились в университете и теперь готовятся поступать в Национальную школу администрации (ENA) — элитное учебное заведение, которое выпускает политиков, дипломатов, юристов и топ-менеджеров самого высшего ранга. Оба придерживаются левых взглядов, ратуют за социально ответственное государство и уверены, что они-то его и построят, реформировав изнутри нынешнюю, не столь идеальную систему. Некоторая ирония заключается в том, что в эту точку герои пришли с очень разных изначальных позиций. Мадлен — дочка слесаря, которая, несмотря на свои передовые взгляды, стесняется своего простецкого происхождения, и училась она на стипендию, полученную благодаря собственному уму и недюжинной трудоспособности. Антуан, что называется, мажор — сын богатого папы…

Несмотря на то что папа-консерватор мягко подсмеивается над радикализмом молодежи, Мадлен семья жениха принимает как родную, а их подруга, депутат и бывший министр труда Габриэль, чью нерешительность на этом посту девушка раскритиковала в своей курсовой работе, видит в ней и политический потенциал. Впереди у пары блестящее будущее и в личном, и в профессиональном плане. Но все это рушится буквально на следующий день, когда случайная встреча на проселочной дороге оканчивается трагедией, и Мадлен с Антуаном оказываются повязаны уже не только любовью и политическими убеждениями, но и общим преступлением».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Работники политбеспросветности».

Импостер (#Manhole, 2023)

Импостер

  • Режиссер: Кадзуёси Кумакири
  • В ролях: Юто Накадзима, Нао, Кэнто Нагаяма, Хару Куроки
  • Жанр: драма, триллер / Япония / 99 мин.
  • В прокате: с 10 августа

Обзор «Ъ-Weekend»: «Вечером накануне собственной свадьбы с дочерью босса 30-летний карьерист-ритейлер принимает на грудь на отходной вечеринке, устроенной ему сослуживцами, и посреди оживленного столичного района Сибуя умудряется провалиться в открытый люк. На дне колодца, слава богу, песок, но полно всякого ржавого мусора, и клерк — или сарариман, как называют таких холеных и при портфеле в Японии,— придя в себя, обнаруживает рваную рану на ноге и прогнившую лестницу, попытка подняться по которой туда, где в люк смотрит луна, приводит только к повторному падению и крушению надежд на легкое избавление.

Вместе с этим рушатся и зрительские надежды в обозримые полтора часа увидеть кого-нибудь, кроме пусть и условно привлекательного, но все ж таки одного-единственного покалеченного мужика — ну и сороконожек и дохлых крыс, составляющих ему компанию в этой дыре…

Тем временем из какой-то дыры в стене, предположительно — канализационной, в каменную яму начинает набираться желтоватая пена — и что делает наш герой? Совершенно верно, он не идиот, он достает смартфон и начинает им активно пользоваться. Смартфон — штука удобная в жизни, но кинематографу его появление оказало медвежью услугу. Пялиться на то, как, пусть и миловидные, парень с девушкой, лежа каждый у себя на диване, шлют друг другу всякое, очень неинтересно — какой смысл разглядывать на телеэкране чужие мониторы, когда куда как полезнее просто воспользоваться своим и пообщаться с друзьями и близкими?»

Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Байки из люка».

Запертый заживо (Ach du Scheiße!, 2022)

Запертый заживо

  • Режиссер: Лукас Ринкер
  • В ролях: Томас Нихаус, Гедеон Буркхард, Ольга фон Люквальд, Родни Чарльз, Микаэла Шефер
  • Жанр: боевик, триллер, комедия / Германия / 90 мин.
  • Слоган: «Выбраться любой ценой за 60 минут»
  • В прокате: с 10 августа

Кинопрокатчик «ПилотКино»: «Архитектор Франк приходит в себя после потери сознания в кабинке уличного биотуалета. Он оказывается в ловушке и не может выбраться из нее. Но это не самая большая проблема. Кабинка лежит на дне котлована, в который заложено взрывное устройство. На то, чтобы выбраться, у Франка есть всего один час».

Корабль призраков (Haunting of the Queen Mary, 2023)

Корабль призраков

  • Режиссер: Гари Шор
  • В ролях: Элис Ив, Нелл Хадсон, Джоэль Фрай, Тим Дауни, Уильям Шокли, Энгус Райт
  • Жанр: ужасы, драма / США, Великобритания / 125 мин.
  • В прокате: с 3 августа

Кинокритик Михаил Трофименков: «У Кубрика в западню проклятого пространства попадал писатель-неудачник Джек Торранс, устроившийся зимним смотрителем в надежде поработать над новой книгой, с женой и маленьким сыном. В "Корабле призраков" невольными медиумами и жертвами лайнера становятся не слишком преуспевшие журналисты Патрик (Джоэль Фрай) и Энн (Элис Ив) и их сын-лилипут Лукас, получившие возможность пару-тройку дней пожить на борту лайнера, чтобы изваять рекламный очерк о нем...

Действие происходит в двух временных пластах: в 1938 году, когда и свершилось топорное побоище, и в наши дни, когда Лукас откупорил мистический туннель в прошлое. Хотя правильнее говорить не о пластах, а о временном салате. Сюжет нарублен так мелко, что переходы от одной эпохи к другой подчас ускользают от зрителя. Но это еще полбеды.

Ретропласт фильма сначала завораживает: беззаботная роскошь в преддверии мировой военной катастрофы снята бесподобно. Особенно по сравнению с невыразительным настоящим. Карнавальная вечеринка для "чистой" публики в честь Хэллоуина, на которую проникает семья заштатных актеров из третьего класса. Маски, шпоры, джаз. Голливудский продюсер в костюме Арлекина и сам Фред Астер (Уэсли Альфин) в костюме Зорро. И в то же время скрытое под одной из масок чудовищно изуродованное лицо ветерана Первой мировой. Ад трюма, где по вине одержимого капитана случается тот самый выброс пара. И конечно, топор, крушащий черепа и кости, пока в кают-компании длится пир во время чумы».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Сияние кубрика».

Криминальный город: Разборки в Пусане (Beomjoe dosi, 2023)

Криминальный город: Разборки в Пусане

  • Режиссер: Ли Сан-ён
  • В ролях: Ма Дон-сок, Ли Джун-хёк, Мунэтака Аоки, Ким Мин-джэ, Ли Джи-хун
  • Жанр: криминал, боевик, триллер, детектив / Южная Корея / 105 мин.
  • В прокате: с 3 августа

Кинокритик Юлия Шагельман: «Криминальная интрига здесь вертится вокруг партии синтетического наркотика, в котором равно заинтересованы японские якудза и китайские триады, а также "оборотень в погонах" из наркоотдела Джу Сон Чол (Ли Джун Хёк), который вместе со своей командой крадет товар у первых, чтобы продать вторым за $30 млн. По ходу этой операции он вместе с подручными убивает вышедшего было на их след полицейского капитана, а заодно от передоза умирает какая-то случайная девица, и это обращает на себя внимание Ма Сок До и его убойного отдела.

Они берутся за следствие, которое состоит в том, чтобы без ордера вламываться в разные подозрительные места и выбивать информацию из задержанных пытками и угрозами. Никаких рефлексий по поводу этих методов ни герои, ни авторы фильма не испытывают, а смотрящих его простых обывателей, видимо, должно успокаивать, что так полицейские обходятся только с правонарушителями, тем же, кто живет честно, ничего не грозит. Тем более что в перерывах между этими занятиями, а иногда и параллельно с ними команда Ма Сок До обменивается шутками, попадает в дурацкие передряги и всячески комикует, подчеркивая, что парни они, в общем, вполне добродушные.

Тем временем босс якудзы (Дзюн Кунимура) отправляет на поиски пропавшего наркотика самого жестокого из своих головорезов (Мунэтака Аоки), который двигается в расследовании навстречу Ма Сок До, расчищая себе путь, натурально, катаной».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Следствие ведут кулаки».

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...