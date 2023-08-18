Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «В основу картины легли воспоминания актрис Натальи Земцовой и Надежды Ивановой о том, как они в свои двадцать лет вместе снимали однушку на Чистых прудах, бегали по прослушиваниям, мечтали стать звездами, ссорились, мирились, влюблялись в неподходящих мужчин и расставались с ними. На экране героини стали старше, однако инфантильными они не кажутся: ведь тридцать — это новые двадцать, а детская наивность Маши — скорее (под)сознательный выбор, нежели сценарная неточность. Их московские приключения, конечно, претерпели некоторую гламуризацию, но правда характеров сохранилась, а ситуации и типажи из мира кино — актеры, режиссеры, продюсеры и высокодуховные драматурги из глубинки — очень узнаваемы. А уж когда Кристину тошнит на премьере патриотического блокбастера, в котором она сыграла главную роль, любой кинокритик, посмотревший по работе некоторое количество такого кино, поневоле проникается к ней сочувствием.

В целом же "Как звезды" — это старая как мир, но всегда современная история о молодых женщинах, ищущих свое место в большом городе. На поддержку мужчин тут рассчитывать не приходится, так что положиться можно только на себя, свой характер, чувство юмора и, конечно, надежную подругу, готовую подставить плечо в горе и в радости, запить неприятности игристым и всегда напомнить, что в собственной жизни, что бы ни случилось, ты остаешься главной звездой».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Смешные девчонки».