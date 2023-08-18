Прокатная десятка

17 августа в прокат вышел ряд картин, среди которых российская комедия «Как звезды» и французский мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы». Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».
Как звезды
- Режиссер: Мария Лойтер
- В ролях: Наталья Земцова, Надежда Иванова, Юлия Снигирь, Гела Месхи, Василий Бриченко
- Жанр: комедия / Россия / 99 мин.
- В прокате: с 17 августа
Кинокритик Юлия Шагельман: «В основу картины легли воспоминания актрис Натальи Земцовой и Надежды Ивановой о том, как они в свои двадцать лет вместе снимали однушку на Чистых прудах, бегали по прослушиваниям, мечтали стать звездами, ссорились, мирились, влюблялись в неподходящих мужчин и расставались с ними. На экране героини стали старше, однако инфантильными они не кажутся: ведь тридцать — это новые двадцать, а детская наивность Маши — скорее (под)сознательный выбор, нежели сценарная неточность. Их московские приключения, конечно, претерпели некоторую гламуризацию, но правда характеров сохранилась, а ситуации и типажи из мира кино — актеры, режиссеры, продюсеры и высокодуховные драматурги из глубинки — очень узнаваемы. А уж когда Кристину тошнит на премьере патриотического блокбастера, в котором она сыграла главную роль, любой кинокритик, посмотревший по работе некоторое количество такого кино, поневоле проникается к ней сочувствием.
В целом же "Как звезды" — это старая как мир, но всегда современная история о молодых женщинах, ищущих свое место в большом городе. На поддержку мужчин тут рассчитывать не приходится, так что положиться можно только на себя, свой характер, чувство юмора и, конечно, надежную подругу, готовую подставить плечо в горе и в радости, запить неприятности игристым и всегда напомнить, что в собственной жизни, что бы ни случилось, ты остаешься главной звездой».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Смешные девчонки».
Игра в переговоры
- Режиссер: Ли Джон-сок
- В ролях: Сон Е-джин, Хён Бин, Ким Сан-хо, Чан Ён-нам, Чан Гван
- Жанр: триллер, криминал / Южная Корея / 114 мин.
- Слоган: «Последний звонок может спасти жизни многих»
- В прокате: с 17 августа
Кинопрокатчик «Кино.Арт.Про»: «После неудачной попытки освобождения, повлекшей смерть заложников, переговорщица сеульской полиции Ха Чхэ-юн решает уволиться, но ее срочно вызывают на очередное задание. Международный торговец оружием держит под дулом пистолета ее начальника и корейского репортера, захваченного в Таиланде, но требований не выдвигает. У Чхэ-юн есть несколько часов, чтобы разобраться в ситуации, пока команда спецназа летит штурмовать базу террористов».
Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы
- Режиссер: Джереми Заг
- Жанр: мультфильм, фэнтези, боевик, мелодрама, комедия, приключения / Франция / 105 мин.
- Слоган: «Узнай, как все началось»
- В прокате: с 17 августа
Кинопрокатчик «Экспонента»: «В обыкновеннои французскои школе учатся девочка Маринетт и мальчик Адриан, в которого она влюблена. Казалось бы, классическая история первои любви, но эти ребята совсем не те, за кого себя выдают. Когда городу угрожает опасность, Маринетт превращается в супергероиню Леди Баг, а Адриан — в Супер-Кота. Их невероятные способности помогают бороться со злом, но при этом никто из них не знает, кто на самом деле скрывается под маскои».
Два, три, демон, приди!
- Режиссеры: Дэнни Филиппу, Майкл Филиппу
- В ролях: Софи Уайлд, Александра Дженсен, Джо Бёрд, Миранда Отто, Отис Дханджи
- Жанр: ужасы / Австралия / 95 мин.
- В прокате: с 10 августа
Кинокритик Юлия Шагельман: «Фильм совсем не похож на модный "медленный" или "возвышенный" хоррор, какие снимают как раз Астер и другие любимцы А24. Братья не тратят времени на постепенное погружение зрителя в атмосферу неспешно подступающего ползучего ужаса, они возвращаются к истокам — крепко сбитым историям, способным и развлечь, и напугать, так что в одну минуту ты подхихикиваешь туповатой шутке (ведь герои картины — тинейджеры и чувство юмора у них несильно изысканное), а в следующую застываешь в кресле, не донеся до рта очередную пригоршню попкорна...
Впрочем, в 15–17 лет смерть кажется далекой и ненастоящей, чем-то, что может произойти с другими, но не с тобой. Поэтому старшеклассники из австралийской субурбии превратили ее в прикол для вечеринок. Собираясь вместе, они по очереди пожимают "руку мертвеца" (откуда она взялась, никто толком не знает, да и не особо интересуется), произносят заклинание и на 90 секунд — тайминг является важным условием, которое, конечно, будет беспечно нарушено,— пропускают через себя в наш мир духи почивших. Все это, естественно, снимается на телефоны и выкладывается в сеть, поскольку для поколения зумеров ни один опыт не является по-настоящему пережитым, если не запечатлен на видео, не показан в интернете и не удостоверен лайками и комментариями. Для Мии (Софи Уайлд), в отличие от сверстников, смерть не является абстрактным концептом или поводом для веселья»
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Рука руку морит».
Аманда
- Режиссер: Каролина Кавалли
- В ролях: Бенедетта Поркароли, Галатея Беллуджи, Джованна Меццоджорно, Микеле Брави, Моника Наппо
- Жанр: комедия, мелодрама / Италия, Франция / 93 мин.
- В прокате: с 10 августа
Кинопрокатчик «Артхаус»: «24-летняя Аманда живет в своем мире. Она ищет себя, друзей, копит баллы в супермаркете и почти не снимает вязаную жилетку. Вспомнив, что детьми она и Ребекка проводили много времени вместе, Аманда выбирает для себя миссию — убедить ее, что они по-прежнему лучшие друзья».
Идеальная ложь
- Режиссер: Сильвен Деклу
- В ролях: Ребекка Мардер, Бенжамен Лаверн, Эмманюэль Берко, Марк Барбе, Паскаль Элсо
- Жанр: драма, триллер / Франция / 105 мин.
- Слоган: «Как далеко ты зайдешь, чтобы сохранить свою тайну?»
- В прокате: с 10 августа
Кинокритик Юлия Шагельман: «Воплощением больших надежд — своих собственных, своих семей и, как по крайней мере кажется им самим, всей Франции — выступает образцовая молодая пара Мадлен и Антуан. Оба они с отличием отучились в университете и теперь готовятся поступать в Национальную школу администрации (ENA) — элитное учебное заведение, которое выпускает политиков, дипломатов, юристов и топ-менеджеров самого высшего ранга. Оба придерживаются левых взглядов, ратуют за социально ответственное государство и уверены, что они-то его и построят, реформировав изнутри нынешнюю, не столь идеальную систему. Некоторая ирония заключается в том, что в эту точку герои пришли с очень разных изначальных позиций. Мадлен — дочка слесаря, которая, несмотря на свои передовые взгляды, стесняется своего простецкого происхождения, и училась она на стипендию, полученную благодаря собственному уму и недюжинной трудоспособности. Антуан, что называется, мажор — сын богатого папы…
Несмотря на то что папа-консерватор мягко подсмеивается над радикализмом молодежи, Мадлен семья жениха принимает как родную, а их подруга, депутат и бывший министр труда Габриэль, чью нерешительность на этом посту девушка раскритиковала в своей курсовой работе, видит в ней и политический потенциал. Впереди у пары блестящее будущее и в личном, и в профессиональном плане. Но все это рушится буквально на следующий день, когда случайная встреча на проселочной дороге оканчивается трагедией, и Мадлен с Антуаном оказываются повязаны уже не только любовью и политическими убеждениями, но и общим преступлением».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Работники политбеспросветности».
Импостер
- Режиссер: Кадзуёси Кумакири
- В ролях: Юто Накадзима, Нао, Кэнто Нагаяма, Хару Куроки
- Жанр: драма, триллер / Япония / 99 мин.
- В прокате: с 10 августа
Обзор «Ъ-Weekend»: «Вечером накануне собственной свадьбы с дочерью босса 30-летний карьерист-ритейлер принимает на грудь на отходной вечеринке, устроенной ему сослуживцами, и посреди оживленного столичного района Сибуя умудряется провалиться в открытый люк. На дне колодца, слава богу, песок, но полно всякого ржавого мусора, и клерк — или сарариман, как называют таких холеных и при портфеле в Японии,— придя в себя, обнаруживает рваную рану на ноге и прогнившую лестницу, попытка подняться по которой туда, где в люк смотрит луна, приводит только к повторному падению и крушению надежд на легкое избавление.
Вместе с этим рушатся и зрительские надежды в обозримые полтора часа увидеть кого-нибудь, кроме пусть и условно привлекательного, но все ж таки одного-единственного покалеченного мужика — ну и сороконожек и дохлых крыс, составляющих ему компанию в этой дыре…
Тем временем из какой-то дыры в стене, предположительно — канализационной, в каменную яму начинает набираться желтоватая пена — и что делает наш герой? Совершенно верно, он не идиот, он достает смартфон и начинает им активно пользоваться. Смартфон — штука удобная в жизни, но кинематографу его появление оказало медвежью услугу. Пялиться на то, как, пусть и миловидные, парень с девушкой, лежа каждый у себя на диване, шлют друг другу всякое, очень неинтересно — какой смысл разглядывать на телеэкране чужие мониторы, когда куда как полезнее просто воспользоваться своим и пообщаться с друзьями и близкими?»
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Байки из люка».
Запертый заживо
- Режиссер: Лукас Ринкер
- В ролях: Томас Нихаус, Гедеон Буркхард, Ольга фон Люквальд, Родни Чарльз, Микаэла Шефер
- Жанр: боевик, триллер, комедия / Германия / 90 мин.
- Слоган: «Выбраться любой ценой за 60 минут»
- В прокате: с 10 августа
Кинопрокатчик «ПилотКино»: «Архитектор Франк приходит в себя после потери сознания в кабинке уличного биотуалета. Он оказывается в ловушке и не может выбраться из нее. Но это не самая большая проблема. Кабинка лежит на дне котлована, в который заложено взрывное устройство. На то, чтобы выбраться, у Франка есть всего один час».
Корабль призраков
- Режиссер: Гари Шор
- В ролях: Элис Ив, Нелл Хадсон, Джоэль Фрай, Тим Дауни, Уильям Шокли, Энгус Райт
- Жанр: ужасы, драма / США, Великобритания / 125 мин.
- В прокате: с 3 августа
Кинокритик Михаил Трофименков: «У Кубрика в западню проклятого пространства попадал писатель-неудачник Джек Торранс, устроившийся зимним смотрителем в надежде поработать над новой книгой, с женой и маленьким сыном. В "Корабле призраков" невольными медиумами и жертвами лайнера становятся не слишком преуспевшие журналисты Патрик (Джоэль Фрай) и Энн (Элис Ив) и их сын-лилипут Лукас, получившие возможность пару-тройку дней пожить на борту лайнера, чтобы изваять рекламный очерк о нем...
Действие происходит в двух временных пластах: в 1938 году, когда и свершилось топорное побоище, и в наши дни, когда Лукас откупорил мистический туннель в прошлое. Хотя правильнее говорить не о пластах, а о временном салате. Сюжет нарублен так мелко, что переходы от одной эпохи к другой подчас ускользают от зрителя. Но это еще полбеды.
Ретропласт фильма сначала завораживает: беззаботная роскошь в преддверии мировой военной катастрофы снята бесподобно. Особенно по сравнению с невыразительным настоящим. Карнавальная вечеринка для "чистой" публики в честь Хэллоуина, на которую проникает семья заштатных актеров из третьего класса. Маски, шпоры, джаз. Голливудский продюсер в костюме Арлекина и сам Фред Астер (Уэсли Альфин) в костюме Зорро. И в то же время скрытое под одной из масок чудовищно изуродованное лицо ветерана Первой мировой. Ад трюма, где по вине одержимого капитана случается тот самый выброс пара. И конечно, топор, крушащий черепа и кости, пока в кают-компании длится пир во время чумы».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Сияние кубрика».
Криминальный город: Разборки в Пусане
- Режиссер: Ли Сан-ён
- В ролях: Ма Дон-сок, Ли Джун-хёк, Мунэтака Аоки, Ким Мин-джэ, Ли Джи-хун
- Жанр: криминал, боевик, триллер, детектив / Южная Корея / 105 мин.
- В прокате: с 3 августа
Кинокритик Юлия Шагельман: «Криминальная интрига здесь вертится вокруг партии синтетического наркотика, в котором равно заинтересованы японские якудза и китайские триады, а также "оборотень в погонах" из наркоотдела Джу Сон Чол (Ли Джун Хёк), который вместе со своей командой крадет товар у первых, чтобы продать вторым за $30 млн. По ходу этой операции он вместе с подручными убивает вышедшего было на их след полицейского капитана, а заодно от передоза умирает какая-то случайная девица, и это обращает на себя внимание Ма Сок До и его убойного отдела.
Они берутся за следствие, которое состоит в том, чтобы без ордера вламываться в разные подозрительные места и выбивать информацию из задержанных пытками и угрозами. Никаких рефлексий по поводу этих методов ни герои, ни авторы фильма не испытывают, а смотрящих его простых обывателей, видимо, должно успокаивать, что так полицейские обходятся только с правонарушителями, тем же, кто живет честно, ничего не грозит. Тем более что в перерывах между этими занятиями, а иногда и параллельно с ними команда Ма Сок До обменивается шутками, попадает в дурацкие передряги и всячески комикует, подчеркивая, что парни они, в общем, вполне добродушные.
Тем временем босс якудзы (Дзюн Кунимура) отправляет на поиски пропавшего наркотика самого жестокого из своих головорезов (Мунэтака Аоки), который двигается в расследовании навстречу Ма Сок До, расчищая себе путь, натурально, катаной».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Следствие ведут кулаки».