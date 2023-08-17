Путин о проекте ВСМ: сейчас мы действительно подошли к возможности его реализации

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас наступил момент для реализации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Санкт-Петербургом и Москвой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Кремля Фото: Пресс-служба Кремля

«Конечно, проект скоростной железной дороги на первом этапе между Москвой и Петербургом обсуждается нами давно, но мне кажется, что сейчас мы действительно подошли к возможности его реализации»,— цитирует главу государства 17 августа пресс-служба Кремля.

Господин Путин также отметил, что эту проблему обсуждали «долго со всех точек зрения» — и с экономической, и с финансовой, и с транспортной. «Действительно, если построить новую магистраль для передвижения пассажиров, то тогда, как я понял Олега Валентиновича [Белозерова], освобождается действующая [магистраль] для передвижения грузов, и скорость передвижения грузов, что чрезвычайно важно для экономики страны в целом, существенным образом увеличится»,— подчеркнул президент.

Кроме этого Владимир Путин предложил продлить планирующуюся скоростную железную дорогу между Москвой и Петербургом до Воронежа и вернуться к идее о строительстве ВСМ Москва — Нижний Новгород.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) уже выпустило несколько распоряжений об изъятии земель для предполагаемого строительства Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.

Подробнее о планируемом строительстве Высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург — Москва читайте в материале «Магистраль притормаживает».

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