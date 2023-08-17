Путин: планирующуюся скоростную железную дорогу между Москвой и Петербургом нужно продлить до Воронежа

Планирующуюся высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга нужно довести до Воронежа, Нижнего Новгорода, Казани, Донецка, Луганска и других городов. Об этом заявил президент Владимир Путин после церемонии запуска пассажирского движения на Ленинградско-Казанском московском центральном диаметре, который связывает Зеленоград и Раменское.

По словам главы государства, проект ВСМ между двумя столицами обсуждается давно, теперь страна подошла к возможности его реализации. Он добавил, что к этой работе «будут подключаться банки». Господин Путин отметил, что время в пути по скоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом может составить 2 часа 15 минут вместо сегодняшних четырех часов.

Президент также заявил, что обсудит строительство такой дороги до Минска с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Сейчас в России нет высокоскоростных магистралей. ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом должна стать первой. В июле замглавы РЖД Андрей Макаров сообщал, что сроки ее строительства могут вырасти из-за недостаточного финансирования. В нынешнем году вместо 40 млрд руб. на реализацию проекта выделено 12 млрд руб.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ» «Магистраль притормаживает».

Алина Морозова

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