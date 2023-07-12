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Магистраль притормаживает

РЖД может увеличить сроки строительства ВСМ

Сроки строительства подходов железнодорожной Высокоскоростной магистрали к Москве и Санкт-Петербургу могут быть продлены из-за недостаточного финансирования, заявил вчера замглавы РЖД Андрей Макаров. В этом году вместо 40 млрд рублей на реализацию проекта выделено лишь 12 млрд рублей. Эксперты сомневаются в целесообразности строительства ВСМ в условиях дефицитного бюджета из-за наличия других, экономически более эффективных проектов.

После ввода ВСМ в строй время в пути между Москвой и Петербургом сократится до 2 часов 15 минут

После ввода ВСМ в строй время в пути между Москвой и Петербургом сократится до 2 часов 15 минут

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

После ввода ВСМ в строй время в пути между Москвой и Петербургом сократится до 2 часов 15 минут

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Сдача подходов высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Санкт-Петербурга и Москвы может быть сдвинута в случае, если не будет увеличено финансирование, сообщил накануне замглавы РЖД Андрей Макаров.

«Мы рассчитывали, что в этом году финансирование будет порядка 40 млрд рублей, но сегодня оно составляет порядка 12 млрд рублей. Исходя из этого, тот срок, который первоначально назывался — 2025–2026 годы — без увеличения финансирования мы вынуждены будем сдвигать»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Магистраль хотят продолжить до Минска

Строительство ВСМ Санкт-Петербург — Москва предусмотрено проектом Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. Трасса внесена в Схему территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта. Завершить строительство планировалось в 2027 году. После ввода ВСМ в строй время в пути между Москвой и Петербургом сократится до 2 часов 15 минут. Стоимость проекта в оценках 2021 года составляла 1,7 трлн рублей, в том числе предусмотренные в инвестпрограмме РЖД 760 млрд, еще 468,4 млрд планировалось привлечь из средств Фонда национального благосостояния. Инвестиции РЖД и бюджетные средства будут использованы при строительстве входов в Москву и Петербург на участках Москва — Крюково и Обухово — Санкт-Петербург соответственно, а основной участок трассы между Крюково и Обухово протяженностью 624,2 км будет отдан в концессию.

«Раньше одним из ключевых опасений по поводу ВСМ было то, что в принципе она не будет построена из-за неспособности реализовать проект такого масштаба. Сейчас, после успешной реализации с опережающими темпами трассы Москва — Казань, после существенной активизации объема освоения средств и выполнения строительных работ на БАМе и Транссибе, наверное, появляется определенное окно возможностей с точки зрения строительства высокоскоростной магистрали»,— считает гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров.

«Но при этом огромный вопрос связан с целесообразностью этого проекта в условиях дефицита бюджета, который в этом году обещает быть беспрецедентным, и в 2024 году также будет весьма и весьма существенным, и наличия при этом большого количества проектов, которые более стратегически значимы и приоритетны»,— говорит эксперт. Он напоминает, что «Сапсаны», работающие на текущей инфраструктуре, позволяют проехать из Санкт-Петербурга в Москву в диапазоне от 3,5 до 4 часов, а время в пути по ВСМ будет 2 часа 15 минут, но стоимость билетов обещает быть существенно более высокой.

Вячеслав Калашников

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