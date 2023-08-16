Росжелдор выпустил распоряжения об изъятии земель в Петербурге для строительства ВСМ

Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) выпустило несколько распоряжений об изъятии земель для предполагаемого строительства Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. На документы обратила внимание «Фонтанка».

Речь идет об участках, находящихся в собственности или пользовании более чем двух десятков юрлиц, в числе которых «Россети Ленэнерго», «ПетербургГаза», ООО «Гепард», ООО «Современные печатные технологии» и ФОК «Лиговский» и других. При этом участков, с расположенными на их территории жилыми домами, в списке Росжелдора пока нет.

«Ъ-СПб» писал, что ранее на сайте Смольного появилось сообщение для жителей Фрунзенского района Петербурга, которых оповестили о скором изъятии земель под строительство ВСМ. В списке значился 61 объект на территории Фарфоровского поста, где находятся исторические здания, в том в том числе дореволюционные дома.

Подробнее о планируемом строительстве Высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург — Москва читайте в материале «Магистраль притормаживает».

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