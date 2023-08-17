Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных начальников военкоматов на Украине. Ранее такое решение принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Reuters Владимир Зеленский

Фото: Reuters

Документ опубликован на сайте президента Украины. Он вступил в силу со дня опубликования.

В июне Владимир Зеленский поручил создать комиссию для проверки военкомов во всех регионах страны после того, как СМИ нашли виллу в Испании у одесского военкома Евгения Борисова. В июле его задержали в Киеве. В Минобороны Украины сообщали о проверке более 100 военкомов на предмет коррупции.

11 августа Владимир Зеленский сообщил о планах уволить всех областных военкомов. Решение принято после проверки военных комиссариатов. По словам господина Зеленского, по итогам проверки были зафиксированы злоупотребления в разных областях страны, в том числе в Донецкой, Полтавской, Винницкой, Одесской, Киевской и Львовской. Было возбуждено 112 уголовных производств в отношении должностных лиц военкоматов.

Господин Зеленский отмечал, что руководить военкоматами должны военные, которые «прошли фронт» или которые «не могут находиться в окопах, потому что потеряли здоровье, лишились конечностей, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма».

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Олеся Павленко