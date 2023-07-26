Минобороны Украины: правоохранительные органы проверяют более 100 военкомов на предмет коррупции

На Украине проводятся проверки в отношении более 100 военкомов на предмет злоупотреблений и коррупции, сообщил первый замминистра обороны страны Александр Павлюк. Национальное агентство по предотвращению коррупции сформировало базу, в которую вошли все руководители и заместители руководителей территориальных центров комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП, аналог военного комиссариата), которых следует проверить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Павлюк

Фото: Vadim Ghirda / AP Александр Павлюк

Фото: Vadim Ghirda / AP

«По 102 лицам уже начат мониторинг образа жизни»,— написал господин Павлюк в своем Telegram-канале. По его словам, активно в этом направлении работает Государственное бюро расследований Украины. «С начала войны расследует 106 уголовных производств по нарушениям во время работы ТЦК и СП, военно-врачебных комиссий. Сообщено о подозрении 21 лицу, 8 обвинительных актов в отношении 16 человек направлено в суд»,— сообщил первый замминистра.

В июне этого года после скандала с одесским военкомом Евгением Борисовым, у которого СМИ нашли виллу в Испании, президент Украины Владимир Зеленский поручил создать комиссию для проверки всех военкомов во всех регионах.

В июле уже бывшему военкому предъявили обвинения заочно, на днях Евгений Борисов был задержан в Киеве.

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Мария Федотова