МИД Армении: по «Маршруту Трампа» не будут перевозить оружие
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил, что по «Маршруту Трампа», который пройдет в том числе вдоль армяно-иранской границы, не будут перевозить оружие, боеприпасы, а также опасные химические вещества. Для определенных категорий грузов, по его словам, понадобится предварительное согласование.
«Между нами и Азербайджаном есть также понимание относительно той части, которая касается запрещенных (для перевозки по "Маршруту Трампа".— ''Ъ''.) товаров, например, оружия, боеприпасов, опасных химических веществ»,— сказал Арарат Мирзоян, выступая в парламентской комиссии по внешним связям.
Арарат Мирзоян также уточнил, что строительные работы в рамках проекта могут начаться в начале 2027 года. Прежде предполагалось, что реализация проекта начнется во второй половине 2026 года, но весной обсуждение встало на паузу из-за американо-израильской операции США в Иране.
«Маршрут Трампа» должен соединить западные районы Азербайджана с его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой через Сюникскую область Армении. Дорога должна пройти вдоль приграничной с Ираном железнодорожной ветки. Предполагается создание совместной управляющей компании TRIPP Development, 74% акций которой получат США, остальные — Армения. Под управлением Соединенных Штатов маршрут будет находиться 49 лет с возможностью продления еще на 50 (в таком случае доля Армении в УК возрастет до 49%).