МИД Армении: по «Маршруту Трампа» не будут перевозить оружие

«Маршрут Трампа» должен соединить западные районы Азербайджана с его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой через Сюникскую область Армении. Дорога должна пройти вдоль приграничной с Ираном железнодорожной ветки. Предполагается создание совместной управляющей компании TRIPP Development, 74% акций которой получат США, остальные — Армения. Под управлением Соединенных Штатов маршрут будет находиться 49 лет с возможностью продления еще на 50 (в таком случае доля Армении в УК возрастет до 49%).