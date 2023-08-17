Что происходит после ввода войск России на Украину. День 540-й

Украина может не получить истребители F-16 осенью или зимой 2023 года. Курс доллара опустился ниже 94 руб. По данным «Ведомостей», российские власти пока не будут ужесточать валютный контроль. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:22. В ДНР за три месяца отремонтирован участок ведущей в Крым автотрассы длиной 60 км — вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

8:48. Жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей при поступлении на государственную службу зачтут стаж, полученный до присоединения регионов к России — указ Путина.

8:22. Замглавы МИД Украины Николай Точицкий: власти страны работают над тем, чтобы быть среди приглашенных на саммит G20.

8:21. ФСБ сообщила, что российские военные задержали в Херсонской области 54-летнего гражданина Украины по подозрению в шпионаже.

8:17. Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 94 руб., евро — ниже 102,3 руб.

8:12. Украина, вероятно, не получит американские истребители F-16 осенью или зимой 2023 года, заявил советник командования воздушных сил украинской армии Юрий Игнат.

8:09. В России пока не будут вводить нормативы по продажам экспортерам валютной выручки, а также ограничивать движение капитала — «Ведомости».