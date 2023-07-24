В Киеве задержан бывший одесский военком Борисов по делу о незаконном обогащении

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании в Киеве бывшего руководителя Одесского областного территориального центра комплектования и соцподдержки (аналог военного комиссариата) Евгения Борисова. 22 июля ему заочно предъявили обвинение по факту незаконного обогащения.

Согласно пресс-релизу ГБР, господин Борисов «пытался уйти от следствия, при этом использовав элементы конспирации — менял номера телефонов, автомобилей, местоположение». Его поиски велись два дня. Прокуратура будет требовать для него арест без права выйти под залог.

Евгений Борисов был назначен военным комиссаром Одесской области в июле 2019 года. Помимо незаконного обогащения его обвинили в неявке на службу и уклонении от военной службы. По версии следствия, в период действия военного положения члены семьи обвиняемого по его поручению приобрели машины премиум-класса и недвижимое имущество в Испании на сумму более 151 млн грн (около $4,1 млн).

Лаура Кеффер