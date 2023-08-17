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Коммерсантъ FM
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Банк России отрицает предложение повысить ввозные пошлины

Банк России отрицает появившуюся в СМИ информацию о том, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступает за повышение ввозных пошлин для охлаждения спроса на импорт. Об этом пресс-служба регулятора заявила РБК.

«Эта информация не соответствует действительности. Напротив, Банк России считает, что повышение импортных пошлин является в целом проинфляционным фактором, так как оно увеличивает цены товаров для потребителей и компаний, приобретающих импортное оборудование, материалы и комплектующие. Повышение цен на импортные товары может повлечь и рост цен на товары-аналоги, которые производятся внутри страны»,— сказала пресс-служба изданию.

Ранее сегодня, 17 августа, «Ведомости» со ссылкой на источник сообщили, что госпожа Набиуллина предложила увеличить импортные пошлины на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По словам собеседников газеты, глава ЦБ считает, что эта мера поможет снизить спрос на импорт. Рост импорта госпожа Набиуллина называла в числе факторов, которые привели к ослаблению рубля.

В той же статье «Ведомостей» со ссылкой на источники утверждалось, что по итогам встречи Владимира Путина с Эльвирой Набиуллиной было принято решение пока не вводить нормативы по продажам экспортерам валютной выручки и не ограничивать движение капитала в РФ в качестве мер против ослабления рубля.

На внеочередном заседании 15 августа Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта — до 12%. Как узнал «Ъ», участники рынка считают решение ЦБ по ключевой ставке недостаточным для поддержки рубля и ожидают других мер, в том числе возвращения обязательной продажи экспортной выручки. О планах Владимира Путина провести экстренное совещание об ужесточении валютного контроля ранее сообщала газета The Financial Times со ссылкой на источники. Сегодня, 17 августа, рубль укрепляется к доллару и евро. По состоянию на 15:23 мск курс доллара на Мосбирже — 93,69 руб. (–0,98%), евро — 102,7 руб. (–1,14%).

Подробнее — в материале «На долларе отпечатались спекуляции».

Эрдни Кагалтынов

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