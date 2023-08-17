«Ведомости»: власти пока не будут ужесточать валютный контроль

Вводить нормативы по продажам экспортерам валютной выручки, а также ограничивать движение капитала в России пока не будут. По словам источников «Ведомостей», такое решение приняли на встрече президента Владимира Путина с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной.

Как сообщили источники газеты, участники встречи решили считать ужесточение валютного контроля крайней мерой, которая может временно влиять на курс, но при этом скрывать фундаментальные причины ослабления рубля. Главной причиной ослабления рубля на встрече назвали мягкую денежную политику — следствием этого стало увеличение денежной массы.

По словам источников издания, правительству удалось договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки. В связи с этим было решено ограничиться мониторингом их действий. При этом, как отмечает один из собеседников газеты, продажа экспортной выручки станет неизбежной, если ситуация не поменяется.

Крое того, участники встречи договорились разработать механизмы сдерживания роста кредитования. Провести с банками соответствующую работу пообещали в Центробанке.

По словам одного из участников встречи, Эльвира Набиуллина объяснила решение повысить ключевую ставку усилившимися инфляционными рисками. Для снижения спроса на импорт, ставшего одной из причин ослабления национальной валюты, правительству предложили подумать о повышении ввозных пошлин.

На внеочередном заседании 15 августа Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта — до 12%. Как узнал «Ъ», участники рынка считают решение ЦБ по ключевой ставке недостаточным для поддержки рубля и ожидают других мер, в том числе возвращения обязательной продажи экспортной выручки. О планах Владимира Путина провести экстренное совещание об ужесточении валютного контроля ранее сообщала газета The Financial Times со ссылкой на источники.

Подробнее — в материале «На долларе отпечатались спекуляции».

Анастасия Ларина