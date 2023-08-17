В Россию вернулись все пассажиры задержанных рейсов Red Wings

Авиакомпания Red Wings сообщила, что все пассажиры задержанных рейсов вернулись в Россию. Перевозчик работает в штатном режиме.

«Авиакомпания Red Wings вторые сутки работает в штатном режиме и вернулась к своему расписанию, опубликованному на сайте. Все пассажиры задержанных рейсов вернулись в страну»,— говорится в сообщении Red Wings в Telegram.

Авиакомпания уточнила, что рейсы в Анталью, Хургаду, на Шри-Ланку и Пхукет, а также в Шарм-эш-Шейх отправляются по расписанию.

В течение нескольких дней Red Wings задерживала рейсы, в основном между Екатеринбургом и Антальей. В частности, рейс авиакомпании из Турции был задержан 12 августа и прибыл в Екатеринбург лишь 15 августа. На сутки был задержан рейс из Екатеринбурга в Анталью, который должен был вылететь 13 августа. В Red Wings утверждали, что к задержкам привели поломки двух из трех самолетов Boeing 777.

Посол России в Анкаре Алексей Ерхов в беседе с ТАСС оценивал общее число граждан, не вылетевших вовремя из Антальи, более чем в 1,2 тыс. «Надо отдать должное представителям перевозчика: основная часть российских граждан была размещена в отелях и обеспечена питанием»,— говорил дипломат.

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении Red Wings из-за задержки и отмены рейсов. 16 августа СКР возбудил еще одно уголовное дело в отношении Red Wings — из-за оказания небезопасных услуг при перевозке пассажиров. Причиной стал инцидент 13 августа, когда 406 пассажиров рейса Анталья—Москва перевозили на самолете с неисправной системой кондиционирования.

Подробнее — в материале «Ъ» «Следствие занялось воздушными перевозками».

Милена Костерева