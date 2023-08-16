СКР возбудил дело против Red Wings из-за самолета со сломанным кондиционером

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг при перевозке пассажиров авиакомпанией Red Wings (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Причиной стал инцидент 13 августа, когда 406 пассажиров рейса Анталья—Москва перевозили на самолете с неисправной системой кондиционирования.

«В результате допуска к осуществлению полета воздушного судна возникла реальная угроза безопасности жизни или здоровья пассажиров вследствие их длительного пребывания внутри салона самолета, в котором была зафиксирована высокая температура воздуха»,— сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

В ведомстве заявили, что ответственные за техническую эксплуатацию лайнера из числа работников Red Wings приняли решение о выполнении рейса «при неисправности установки, отвечающей за систему кондиционирования внутри воздушного судна и обеспечение запуска двигателей без использования наземного оборудования». СКР добавил, что «проверит иные возможные факты оказания небезопасных услуг авиакомпанией».

В Red Wings утверждают, что их главным приоритетом была и остается безопасность. «Любые подозрения на техническую неисправность приводят к решению о задержке рейса для досконального выяснения причин и устранения неисправности. Наличие даже минимального риска нештатной ситуации во время полета сделало отправку этих рейсов невозможной»,— сказал РБК представитель авиакомпании.

Инцидент произошел с рейсом WZ 3090, который должен был вылететь 13 августа в 11:35. Его несколько раз переносили, и ожидание растянулось на десять часов, причем «ни еду, ни воду людям не предлагали», писала «Комсомольская правда». Когда пассажиров посадили в самолет, его командир объявил, что «сломалась установка для запуска двигателя», без которой также не получилось включить кондиционер. В результате несколько человек в салоне потеряли сознание от духоты, и рейс отложили еще на несколько часов.

Это не первая претензия СКР к Red Wings. Вчера, 15 августа, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении авиакомпании из-за задержек и отмены рейсов. В частности, рейс Red Wings из Турции был задержан с 12 августа и прибыл в Екатеринбург лишь 15 августа. На сутки был задержан рейс из Екатеринбурга в Анталью, который должен был вылететь 13 августа. В Red Wings утверждали, что к задержкам привели поломки двух из трех самолетов Boeing 777.

Лаура Кеффер