Следствие занялось воздушными перевозками

Массовые задержки вылета, а также перевозка пассажиров на якобы неисправном самолете авиакомпании Red Wings стали причиной возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела. Расследование по факту оказания небезопасных услуг при перевозке пассажиров СКР начал с инцидента в турецкой Анталье, откуда 13 августа 406 отдыхающих не могли вылететь в подмосковный Жуковский. По предварительным данным, сначала рейс несколько раз откладывали, а когда пассажиры оказались в салоне, выяснилось, что не работает установка для запуска двигателя, а без нее — и кондиционер. Тем не менее людей продержали в лайнере на солнцепеке еще около часа, некоторым стало плохо, и турецким врачам пришлось оказывать им помощь прямо на борту. Проверка проводится еще по нескольким аналогичным случаям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг при перевозке пассажиров (ч. 1 ст. 238 УК РФ) было возбуждено Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте СКР по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Поводом стали многочисленные жалобы пассажиров рейса WZ 3090, которым они должны были вылететь 13 августа в 11:35 из турецкой Антальи в подмосковный аэропорт Жуковский.

По словам пассажиров, сначала вылет несколько раз переносили без объяснения причин, а когда через несколько часов людей все же запустили в самолет, то выяснилось, что он неисправен: у Boeing 777 сломалась установка для запуска двигателя, не получилось включить и кондиционер. Тем не менее на солнцепеке (в то время температура воздуха в аэропорту равнялась 35 градусам по Цельсию) в салоне людей продержали еще около часа. Лишь после того, как нескольким пассажирам стало плохо и на борт пришлось вызвать турецких врачей для оказания медпомощи, туристов опять отправили в здание аэропорта. В Россию самолет прибыл только 14 августа в 03:40. При этом, как установило следствие, вернулись домой туристы на том же якобы неисправном Boeing 777.

«В результате допуска к осуществлению полета воздушного судна возникла реальная угроза безопасности жизни или здоровью пассажиров вследствие их длительного пребывания внутри салона самолета, в котором была зафиксирована высокая температура воздуха»,— сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

В ведомстве отметили при этом, что в рамках расследования намерены проверить и другие «возможные факты оказания небезопасных услуг авиакомпанией».

Проблемы у Red Wings и ее пассажиров начались 12 и 13 августа, когда один за другим вышли из строя два из трех Boeing-777 авиакомпании. Из-за этого были сорваны три рейса: Анталья—Москва и Екатеринбург—Анталья—Екатеринбург. В последнем случае пассажиров, проведших в аэропортах и отелях больше суток, вместо Red Wings пришлось перевозить авиакомпании «Икар».

В Red Wings «Ъ» подтвердили, что рейс Анталья—Москва 13 августа выполнялся с деактивированной вспомогательной силовой установкой (ВСУ). «Это распространенная международная практика, которая не нарушает требований безопасности полетов, так как ВСУ предназначено для обеспечения запуска двигателей и энергопитания воздушного судна без использования дополнительного наземного оборудования. Система кондиционирования самолета была и остается исправной: в полете она функционирует за счет работы маршевых двигателей»,— отметили в авиакомпании. Также там подчеркнули, что главным приоритетом Red Wings всегда была и остается безопасность. «Мы никогда не подвергаем риску здоровье и жизни пассажиров. Любые подозрения на техническую неисправность автоматически приводят к решению об отстранении воздушного судна для досконального выяснения причин и устранения неисправности»,— добавила официальный представитель Red Wings Ольга Болотникова.

Олег Рубникович