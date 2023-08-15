Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении Red Wings из-за задержек рейсов

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил подчиненным возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings из-за задержек и отмены рейсов перевозчика. С 12 по 14 августа его клиенты не могли вылететь из аэропортов Екатеринбурга и турецкой Антальи.

«Глава ведомства поручил руководителю Западного МСУТ СК России Выменцу возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings»,— сообщает на официальном сайте СКР.

Ранее стало известно, что рейс авиакомпании Red Wings из Антальи, который был задержан с 12 августа, прибыл в Екатеринбург лишь 15 августа. Кроме того, на сутки был задержан рейс из Екатеринбурга в Анталью, который должен был вылететь в турецкий город 13 августа. В Red Wings сообщали, что задержка обоих рейсов произошла из-за выхода из строя двух из трех самолетов Boeing 777.

Содействие в вывозе пассажиров оказывает авиакомпания «Икар». По данным Red Wings, всего «Икар» выполнит семь рейсов для перевозки пассажиров компании. В Telegram-канале Red Wiings сообщается, что перевозчик собирается вернуться к своему стандартному расписанию с 11:00 мск 16 августа. «Сотрудники Ред Вингс предприняли все возможные усилия, направленные на создание комфортных условий и исправление ситуации, связанной с задержками рейсов»,— добавляют в компании.

Александр Кислов