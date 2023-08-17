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Коммерсантъ FM
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Суд в Москве оштрафовал Google за неудаление информации о военной операции

Мировой суд Москвы оштрафовал компанию Google по статье о неудалении запрещенной в России информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП). Поводом, в частности, стали опубликованные на YouTube видео, в которых, как утверждается, представлена ложная информация о российской военной операции на Украине. Размер штрафа составляет 3 млн руб., сообщает ТАСС.

Из материалов следует, что в адрес Google было направлено уведомление о необходимости удалить с YouTube видеоролики, которые содержат информацию о способах нелегального проникновения на охраняемые объекты, нахождение на которых опасно для жизни. Также от компании потребовали удалить ролики, «в которых содержится ложная информация о военной операции на Украине».

Российское подразделение Google — «ООО «Гугл» — подало заявление о банкротстве 16 июня 2022 года. В сентябре 2022 года суд приостановил процедуру банкротства компании. В апреле 2023 года Федеральная служба судебных приставов в РФ сняла со счетов российской «дочки» Google все денежные средства. Сумма была переведена на депозитный счет службы из-за судебного разбирательства.

После ввода войск России на Украину российские суды стали регулярно назначать иностранным компаниям штрафы за распространение недостоверных сведений о военной операции. Так 3 августа суд вновь оштрафовал на 3 млн руб. компанию Wikimedia Foundation (владелец энциклопедии «Википедия») за отказ удалить информацию с сайта о военной операции. 15 августа впервые по ч. 2 ст. 13.41 КоАП была оштрафована американская компания Reddit Inc.

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