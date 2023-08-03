Cуд оштрафовал Wikimedia на 3 млн руб. за неудаление статей о военной операции на Украине

Мировой судебный участок в Москве вновь оштрафовал на 3 млн руб. компанию Wikimedia Foundation (владелец энциклопедии «Википедия») за отказ удалить информацию с сайта (ч. 2 ст. 13.41 КоАП). Речь идет о статьях, в которых, как утверждается, представлена недостоверная информация о российской военной операции на Украине.

Согласно протоколу, выдержки из которого приводит ТАСС, Роскомнадзор требовал удалить две статьи, опубликованные на сайте энциклопедии. В одной статье обсуждается название операции и ее сравнение с другими военными конфликтами, в другой представлена информация о возможном применении ядерного оружия в ходе боевых действий на Украине.

Это уже 12-й штраф, полученный Wikimedia в 2023 году за неудаление информации. Общая сумма по все штрафам составляет 20,4 млн руб. В последний раз суд постановил оштрафовать Wikimedia Foundation за неудаление информации 20 июня. Тогда размер штрафа составил 1,5 млн руб. Причиной для назначения штрафа стало видео, содержащее пропаганду зацепинга.

Милена Костерева