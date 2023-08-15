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Коммерсантъ FM
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Суд в Москве впервые оштрафовал Reddit за неудаление запрещенной информации

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал американскую компанию Reddit Inc. на 2 млн руб. за неудаление с одноименного портала запрещенной в России информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП), сообщает ТАСС. Reddit Inc. впервые привлекли к ответственности за отказ удалять запрещенную в РФ информацию.

Как уточняет агентство, поводом для штрафа стало неудаление со страниц портала информации о запрещенном в России движении «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Также речь идет о статьях, в которых, как утверждается, представлена недостоверная информация о российской военной операции на Украине.

Reddit — веб-сайт, контент которого создают и обсуждают зарегистрированные пользователи. Лента сайта ранжируется по популярности постов. По данным SimilarWeb, Reddit — 17-й по популярности сайт в мире. За последний месяц его посетили 1,8 млрд раз.

Милена Костерева

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