Добыча газа замедляет падение

По данным “Ъ”, сокращение производства газа в РФ в июне замедлилось: российские компании добыли 44,8 млрд кубометров газа, что на 4,5% ниже, чем годом ранее. Это объясняется тем, что в июне стал ослабевать эффект высокой базы 2022 года. В целом за шесть месяцев добыча газа составила 330 млрд кубометров, сократившись почти на 10% в годовом выражении. «Газпром» снизил добычу в июне примерно на 14,8%, до 24,9 млрд кубометров, в первом полугодии показатель упал на 19%, до 204,7 млрд кубометров. Также заметно сократил производство НОВАТЭК на фоне плановых ремонтов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Объем добычи газа в РФ в январе—июне 2023 года сократился примерно на 9,8% год к году, до 330 млрд кубометров газа. В июне в РФ, по данным источников “Ъ”, знакомых со статистикой, было произведено 44,8 млрд кубометров газа, что на 4,5% меньше, чем годом ранее. С 24 июня прошлого года ЦДУ ТЭК закрыло доступ к данным по добыче газа в РФ, поэтому данные до конца июня “Ъ” рассчитывал исходя из среднесуточных темпов производства газа.

С мая прошлого года «Газпром» начал резко сокращать экспорт в Европу из-за перевода платежей покупателей в рубли, в связи с этим с июня 2023 года перестала действовать высокая база 2022 года.

Динамика снижения добычи газа у «Газпрома» остается высокой. В первом полугодии 2023 года производство газа компанией снизилось примерно на 19%, до 204,7 млрд кубометров. В июне добыча сократилась до 24,9 млрд кубометров газа, что на 14,8% меньше, чем годом ранее. Показатели добычи «Газпрома» отражают слабые показатели по экспорту российского газа в Европу. В 2022 году после начала военных действий на Украине поставки были полностью остановлены по газопроводам «Ямал — Европа» и «Северный поток», который впоследствии был взорван. Транзит через Украину резко сократился. Сейчас поставки в усеченном объеме продолжаются через Украину и в Юго-Восточную Европу через «Турецкий поток». В совокупности в июне «Газпром» поставил в Европу около 1,8 млрд кубометров газа. В «Газпроме» отказались комментировать статистику добычи.

«Газпром нефть» снизила добычу за январь—июнь примерно на 16,3%, до 14,36 млрд кубометров, за июнь производство газа сократилось на 10%, до 2,43 млрд кубометров.

Крупнейший независимый производитель газа НОВАТЭК в первом полугодии впервые с начала года ушел в минус по темпам добычи, сократив ее в июне на 10%, до 5,9 млрд кубометров. В первом полугодии добыча компании сократилась на 1,6%, до 39,87 млрд кубометров. Сокращение в июне, вероятно, происходит из-за планового технического обслуживания ключевого проекта компании — «Ямал СПГ». В августе, как ожидается, остановится еще одна линия завода. В прошлом году НОВАТЭК старался минимизировать технологические остановки СПГ-производств, чтобы воспользоваться высокими ценами на СПГ.

«Роснефть» в первом полугодии 2023 года нарастила добычу на 71,3%, до 38,87 млрд кубометров, за счет увеличения мощностей «Роспана» (в текущем году должен выйти на полку в 21 млрд кубометров) и Харампурского месторождения. В июне добыча составила 6,2 млрд кубометров — это на 59% больше, чем годом ранее.

По оценке Сергея Кондратьева из Института энергетики и финансов, результаты июня во многом оказались ожидаемы. Так, спад добычи в июне замедлился до 4,5% год к году по сравнению с более сильным майским снижением (см. “Ъ” от 29 июня), начал сказываться эффект низкой базы — добыча газа летом 2022 года оказалась на минимумах с 2016 года. Результаты июня могли бы быть выше, если бы не профилактические работы на «Ямал СПГ», добавляет он, а добыча «Роснефти» вышла на плато месяц к месяцу, но годовая динамика все равно остается впечатляющей.

Аналитик также обращает внимание на снижение добычи газа в июне на месторождениях ЛУКОЙЛа (минус 2,5% год к году, до 1,44 млрд кубометров), «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза» (минус 11% год к году, до 583 млн кубометров), что может косвенно свидетельствовать о сокращении добычи нефти на старых месторождениях этих компаний, где газовый фактор особенно велик. «Я думаю, что эффект базы во втором полугодии 2023 года позволит выйти на снижение добычи в РФ в 5,5–6% по итогам года, до 630–635 млрд кубометров, если не будет каких-то погодных аномалий»,— ожидает господин Кондратьев.

Татьяна Дятел, Дмитрий Козлов