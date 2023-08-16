ЦБ до конца года отменил ограничение на полную стоимость по потребкредитам

Центробанк отменил ограничение по полной стоимости кредита по всем категориям потребительских кредитов и по отдельным видам займов до конца 2023 года. Так кредиторы будут более быстро подстраиваться к ключевой ставке, считает ЦБ.

Ограничения по всем категориям потребительских займов отменены для кредитных организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.

Для микрофинансовых организаций отменены ограничения по потребительским и POS-займам, а также обязательствам, по которым обеспечены ипотекой. Ограничения по другим категориям займов для микрокредитных организаций, а также для всех категорий для ломбардов сохраняются.

«Срок действия моратория определен таким образом, чтобы дать участникам рынка достаточно времени для адаптации к изменившимся условиям, а также учитывает лаг между кварталом определения референсной ПСК и кварталом ее применения, который составляет два квартала»,— сказано в сообщении ЦБ.

В ЦБ отметили, что это решение предоставит кредиторам большую гибкость в подстройке процентных ставок на фоне повышения ключевой ставки, а также повышит эффективность трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики, ускорит влияние решений ЦБ на привлекательность депозитов и темпы роста кредитования, и ограничит проинфляционные риски.

ЦБ 15 августа на внеочередном заседании повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта, до 12%. По оценке регулятора, этого достаточно, чтобы в отсутствие новых шоков инфляция вернулась к 4% в 2024 году. Тем не менее на фоне решения ЦБ доллар вернулся к росту до 99 руб./$. По оценкам Минэкономики, годовая инфляция на неделе с 8 по 14 августа ускорилась до 4,66% с 4,43% неделей ранее.

Подробнее — в материале «Ъ» «Грядет урожай инфляции».

Олеся Павленко