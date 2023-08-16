Годовая инфляция в России с 8 по 14 августа ускорилась до 4,66%

Инфляция в РФ с 8 по 14 августа ускорилась до 0,10% с 0,01% по сравнению с неделей с 1 по 7 августа, сообщил Росстат. Цены на плодоовощную продукцию в РФ за неделю снизились на 2,4%. Годовая инфляция в России с 8 по 14 августа ускорилась с 4,43% неделей ранее до 4,66%, сообщает Минэкономики в своем обзоре.

Неделей ранее цены на плодоовощную продукцию снижались на 1,9%. В период с 8 по 14 августа цены на лук снизились на 7,6%, на картофель — на 7%, морковь — на 6,1%, капусту — на 5,2%, помидоры — на 4,3%, свеклу — на 3,5%, огурцы — на 1,2%.

Из непродовольственных товаров на 0,5% подорожали легковые автомобили иностранных марок и телевизоры, среди лекарств на 0,5% выросли цены на аллохол, на 0,4% — на метамизол натрия (отечественный анальгин) и на 0,2% — на левомеколь.

Бензин подорожал на 0,5%, дизельное топливо — на 0,7%. В секторе услуг рост цен возобновился умеренными темпами (0,07%).

По оценке Банка России на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%, при этом прирост цен продолжал ускоряться. За последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год, аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%.

15 августа российский регулятор поднял ключевую ставку сразу на 3,5 п.п., до 12%. Заседание по ставке было внеплановым, о нем объявили на фоне рекордного с марта 2022 года снижения рубля — курс опускался до 100 руб./$. ЦБ, комментруя свое решение, заявил, что оно принято для возвращения инфляции к цели 4% в 2024 году. Центробанк отметил, что может еще раз поднять ставку, если проинфляционные риски усилятся.

Подробнее о динамике потребительских цен — в публикации «Ъ» «Грядет урожай инфляции».