Ритейлеры взяли ценами

Россияне стали покупать больше косметики и парфюмерии. Продажи за первое полугодие превысили показатели даже допандемического 2019-го года на 10%.

А по отношению к прошлому году рост составил 14%, следует из статистики оператора фискальных данных «Платформа ОФД». В денежном выражении продажи выросли на треть по сравнению с 2019 годом, уточняет РБК.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Такой всплеск интереса к косметике аналитики объясняют двумя факторами: ценой (многие ритейлеры предлагают выгодные акции) и новизной (на рынок вышли незнакомые иностранные бренды). Россияне стали покупать их товар из любопытства, пояснила член правления Российской парфюмерно-косметической Ассоциации Анна Дычева-Смирнова:

«Уровень переключения с бренда на бренд и с продукта на продукт в косметике достаточно высокий. Косметичка среднестатистической женщины напоминает плейлист — предметы меняются так же, как музыка, поэтому удерживать внимание потребителей очень тяжело. За последние шесть месяцев появилось много всего: алжирские, марокканские бренды, иранские средства, гели для душа и так далее.

Небольшие французские, итальянские, немецкие марки, которые не принадлежат крупным конгломератам, тоже используют возможность выхода на российский рынок. Мы видим, что чувствительность к цене достаточно высокая. Порядка 80% потребителей ориентируются на стоимость, 70% — на новинку. Есть статистика, согласно которой люди обходят до четырех различных точек, чтобы найти более выгодное предложение».

Один из лидеров рынка — сеть «Золотое яблоко» — подтверждает повышенный спрос на косметику. Продажи в различных категориях выросли на 300-400% по сравнению с допандемическим уровнем. А если сравнивать последние полгода с данными 2022-го, то больше всего вырос сегмент уходовых средств — их продано в полтора раза больше. Декоративной косметики россияне купили на четверть больше, чем год назад.

В компании это связывают с развитием своего онлайн-магазина, почти каждый второй товар купили в интернете, говорит руководитель пресс-службы сети «Золотое яблоко» Вадим Шихов: «Онлайн-продажи в 2022 году выросли на 141%, а средний чек — на 8%. За прошлый год сеть вдвое увеличила количество брендов, а число наименований товаров сейчас больше 140 тыс. У нас ежемесячно появляются новые бренды из таких стран, как Франция, Швеция, Италия, Южная Корея, Япония, Китай, Индонезия.

Весь 2022 год люди покупали в том числе те бренды, которые заявили об уходе с российского рынка, но которые можно было найти в "Золотом яблоке" за счет сформированного запаса. Анализируя потребительское поведение клиентов, которые раньше приобретали продукты ушедших марок, мы видим, что они ищут альтернативу среди доступных брендов привычного для себя ценового сегмента. Но все-таки должно пройти больше времени, чтобы они их протестировали и выбрали подходящие для себя».

Маркетплейсы также отмечают рост продаж в этом году. У Wildberries, например, показатели вдвое выше, чем в первом полугодии 2022-го.Представитель компании Анфиса Ронжина отмечает повышенный спрос на косметику для макияжа: «Больше всего в штуках купили различных уходовых средств: кремов, шампуней, косметических масок, дезодорантов и различных масел для ухода за кожей и волосами. Наиболее же динамичными темпами растет интерес россиян к продукции для макияжа.

Так, спрос на тинты для губ вырос в 4,5 раза, на духи — в 3 раза, а на консилеры, блески для губ и хайлайтеры — в 2,5 раза год к году».

Траты на парфюмерию и косметику увеличились по сравнению с прошлым годом на 5%, пишет РБК. Средний чек покупки приблизился к 4 тыс. руб. Если до 2022 года доля импортной косметики составляла 80%, по данным Минпромторга, то сейчас на 13% меньше. Место на полках активно занимают российские производителю.

За последний год им пришлось менять поставщиков компонентов косметики и осваивать новые каналы продаж, рассказал исполнительный директор уходового бренда M.Aklive Иван Сидоров: «По сравнению с аналогичным периодом допандемического года продажи выросли на 41%. Это прежде всего связано с расширением ассортиментной матрицы и значительным изменением структуры игроков на наших полках. Плюс такую большую цифру позволило сделать масштабирование в других каналах продаж. Это произошло благодаря тому, что почувствовали свою силу.

Ряд международных игроков ушел с рынка, а спрос остался. Мы предоставляем клинические доказательства эффективности продукции — с потребительской точки зрения, это ценная история. Нужно признать, что не все игроки ушли с рынка, часть осталась, но по совершенно другим ценам. Соответственно, потребитель, который раньше брал, предположим, продукт для ухода за лицом за 6 тыс. руб., сейчас может найти его на полках, но уже за 12-18 тыс. руб., что неконкурентно для той целевой аудитории, которая раньше покупала эту продукцию».

В марте прошлого года о приостановке или закрытии своего бизнеса в России заявили несколько крупных косметических концернов. В частности, французская компания L'Oreal, американский производитель Estee Lauder и японская Shiseido Group. Минпромторг внес некоторые бренды в список товаров, которые можно ввозить в Россию без разрешения владельцев марок. В их числе Lancome, Yves Saint Laurent, Valentino, Giorgio Armani и другие.

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Светлана Белова