Красота дорогого стоит

Ритейлеры косметики следят за курсом рубля и не исключают повышения цен. Если российская валюта не начнет укрепляться к доллару и евро, то импортная продукция в магазинах может подорожать в ближайшие месяцы на 10-15%. Это допустили эксперты компании «Infoline-Аналитика». Причем на рост стоимости средств для ухода от зарубежных брендов, вероятно, повлияет еще один фактор. С подробностями — Анна Маргулис.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

После ухода зарубежных брендов, в том числе LVMH и Estee Lauder, цены на косметику заметно выросли. По данным «Infoline-Аналитики», если в массовом сегменте стоимость в 2022-м увеличилась на 30%, то в люксовом подорожание было еще более существенным — стоимость импортной продукции росла на 40-50%.

Помимо ослабления рубля, в цены закладывали и логистические издержки: часть товаров поставлялась по параллельному импорту через третьи страны. С косметикой эта схема работала плохо, и некоторая продукция стала дефицитной.

Сейчас на рынке все еще ощущается нехватка импортной косметики, особенно люксовых брендов, отметил глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров:

«Сформировался тренд на рост цен, и мы видим, что крупнейшие сети, по большому счету, свезли все товарные остатки по люксовым брендам в Москву и дораспродают их тут.

С начала года стоимость такой продукции выросла в пределах 10% и еще на 10-15% может увеличиться до конца лета.

Есть определенный временной лаг, но при этом ритейлеры, скажем так, демпфируют. На самом деле, это одна из тех категорий, где спрос все-таки достаточно устойчив, поэтому мы ожидаем, что динамика рынка будет в этом году в денежном выражении положительной».

Как отмечают ритейлеры, с которыми пообщался “Ъ FM”, за год произошло перераспределение рынка, и на полках стали чаще появляться российские бренды. В марте ТАСС выяснил, что в сети «Рив Гош» число отечественных марок косметики год к году выросло вдвое и ее доля достигла 20%.

В «Золотом яблоке» ситуация аналогичная. Там “Ъ FM” рассказали, что ассортимент российской продукции расширился и по разным категориям составляет от 13% до 20%. Но в люксовом сегменте отечественных брендов все еще не хватает. А те, что есть, конкуренции с зарубежными не выдерживают.

С учетом текущих изменений основатель сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов предположил, когда можно ожидать дальнейшего подорожания продукции:

«Импортного почти ничего не осталось. L’Oreal поднял цены на 10-15%. Что касается Bellami, Schwarzkopf и остальных брендов — там поменьше. Они повышают стоимость соизмеримо курсу, но склады полные, поэтому, скорее всего, пересмотр цен произойдет осенью.

Потом все будет зависеть от состояния курса. Вместе с тем мы пока не меняли ценники, как и наши поставщики».

Ослабление рубля — не единственный фактор, который повлияет на стоимость импортной продукции. «Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии» предложил ввести пошлину в 35% на зарубежную продукцию. Как пишет бизнес-издание Shopper’s, в Минпромторге уже обсуждают это инициативу.

Вместе с ценами на зарубежную косметику неизбежно вырастет и доля подделок, заметил совладелец бывшего российского подразделения Lush и владелец отечественной сети Oomph Дмитрий Азаров:

«В масс-маркете, среднем сегменте и чуть выше российские бренды могут предложить достаточно широкий спектр. Ингредиенты в значительной степени поставляются из стран третьего мира — Северной Африки, Индонезии, Латинской Америки.

Во-вторых, составляющая труда, логистики и пошлин тоже существенно влияет на цену. Поэтому, конечно, российская косметика гораздо менее чувствительна к изменениям курса. Стоимость бренда, рекламы, упаковки может составлять 70-80%.

Между тем аналогичное качество получить, в общем-то, не так сложно. Для западных брендов рынок сильно сузится. Сейчас еще пошлины введут. Я думаю, она подорожает в два раза.

И чем будут выше цены на западную косметику, тем больше станет контрафакта».

Тем не менее несмотря на то, что зарубежные косметические бренды заявляли об уходе, поставки до сих пор продолжаются, писал в апреле “Ъ”. Это касается в том числе L`Oreal Professionnel. Выручка компании на российском рынке за год сократилась всего на 6,5%, в общей сложности она составила 60 млрд руб.

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