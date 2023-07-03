Красоте добавят сбор

Российские производители предложили расширить действие пошлин на иностранную косметику и бытовую химию. Сбор составит 35%, под него могут попасть повседневные товары в 13 категориях. В Минпромторг уже рассматривают вопрос, пишет бизнес-издание Shopper’s. Как считают инициаторы, это должно дать стимул развития отечественной промышленности. Тему продолжит Александр Мезенцев.

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Ввести заградительные пошлины в 35% предлагают в «Национальном совете по парфюмерии, косметике и бытовой химии». В списке лаки для волос, духи, шампуни, декоративная косметика, средства для ухода за кожей и бытовая химия — всего 13 групп, ввозимых из стран ЕС, а также Великобритании, США, Южной Кореи, Японии и некоторых других.

Ограничения затрагивают слишком обширный круг товаров и в таком объеме не пойдут отрасли на пользу, говорит председатель правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Татьяна Пучкова:

«Возникает риск появления контрафакта по очень востребованным номенклатурным позициям. В такой широкой категории позиций, которые предлагаются к повышению пошлин, мы сильно ударим по потребителю. Там есть две или три позиции, связанные с декоративной косметикой. Индустрия собственного производства декоративной косметики у нас почти не развита».

Как не развито и производство ряда других товаров, широко использующихся в бьюти-индустрии, рассказывает владелец «Студии красоты Тимура Бегичева» Тимур Бегичев:

«Для нас импортная продукция — это не вопрос цены, а вопрос доверия потребителя, нашего клиента. Краситель, осветляющий продукт — это высокотехнологичное производство того, чего у нас нет. И принятие этих заградительных мер повысить для всех, в том числе для внутренних игроков, производителей стоимость продукции. Она сложная, и поэтому всегда дорогая».

Прецедент введения заградительной пошлины уже есть. Правительство еще в 2022 году ввело 35-процентный сбор на импорт шампуней, дезодорантов, средств для бритья, зубных паст и щеток. В результате совокупное потребление отечественных аналогов в этих сегментах действительно увеличилось. Правда, только на 5%. Об этом сообщил Национальный совет по парфюмерии и косметике.

Чтобы безболезненно перейти на российские аналоги, нужно больше времени, продолжает эксперт Татьяна Пучкова:

«Российские компании сильны на рынке массового продукта, связанного с уходом за волосами. Но кроме этого, есть еще очень дорогой сегмент со специализированными средствами ухода за волосами, которые разрабатывали годами ведущие косметическими компаниями мира. Для того чтобы создать замену такому продукту, нужно время и доступ к определенным технологиям, и самое главное — стабильный доступ к сырью».

Большинство ингредиентов для производства косметических средств в России поступает из-за границы. Специалисты оценивали импротрозависимость от сырья в 80-90%. После ухода зарубежных компаний качество некоторых российских аналогов уступает западным брендам, говорит совладелец бывшего российского подразделения Lush Дмитрий Азаров:

«Львиная доля ингредиентов Lush закупалась в странах третьего мира, так сказать. В основном в тропических, где производятся ароматические масла из фруктов, которые широко употреблялись и мы их используем. Они импортные, но нет барьеров, связанных с недружественными или дружественными странами. По качеству мы, наверное, все-таки немного отстаем пока, но не столь критично».

Вопрос по введению заградительных пошлин уже изучают в Минпромторге, сообщают СМИ. “Ъ FM” отправил запрос в ведомство.

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Елена Тюленева