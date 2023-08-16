Бизнес подстраивается под реалии

Некоторые компании могут оказаться на грани выживания. Предприниматели поделились с “Ъ FM” опасениями на фоне повышения Центробанком ключевой ставки. В целом, прогнозы оказались неблагоприятными. Бизнес-омбудсмен Борис Титов сравнил решение регулятора с «двойной дозой антибиотика». С одной стороны, она может укрепить рубль, но вероятны и побочные эффекты — резкий спад на долговом рынке и сворачивание инвестпроектов. Как подстраиваются под новые реалии бизнесмены? И к каким последствиям это приведет? С подробностями — Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Первое и самое очевидное последствие решения ЦБ — подорожание корпоративных кредитов. Однако объявлять о нем банки не спешат, ограничиваясь сухими заявлениями, что следят за ситуацией на рынке.

Дело в том, что менять условия по займам радикально финансовые организации не готовы, опасаются резкого падения спроса на продукты, отмечают аналитики. На какие шаги кредитные компании все-таки готовы пойти, “Ъ FM” рассказала зампред правления Ланта-банка Ирина Рысь:

«Если повышение на текущий момент произошло на 3,5% и в прошлый раз еще на 1%, то получается 4,5% за короткое время. Мы не будем повышать процентные ставки, потому что будет достаточно серьезное отставание. Я думаю, что 2,5-3% — это, наверное, то, к чему мы вынуждены будем прибегнуть».

Получит заемные деньги теперь станет сложнее, а без них бизнесу придется пересмотреть планы по развитию. К примеру, отказаться от расширения, а, значит, и покупки или аренды новых офисов или помещений. Владельцы коммерческой недвижимости, впрочем, соглашаться с этим не спешат. Собеседники “Ъ FM” рассказали, что некоторые продавцы уже начали заверять клиентов, что готовы субсидировать ипотеки.

Но вот импортное оборудование вряд ли станет доступнее. На фоне ослабления рубля оно успело подорожать, купить его в кредит теперь тоже затратнее, так что обновлять технику некоторые компании временно перестанут, полагает один из основателей Famous Amazing Brands Эмейзинг Антон Стельмаков:

«Вместо покупки нового оборудования люди будут заниматься восстановлением и поддержанием работы старого. Проекты по увеличению мощностей производства на пиках будут приостановлены. Спрос сократится, как и прибыльность проектов на какое-то время. Для кого-то последствия могут быть тяжелыми. Потому что у многих чисто рентабельно на грани 3,5-5%».

Вслед за пересмотром инвестпланов компании могут по-новому взглянуть и на зарплатные ведомости сотрудников. Если доходы населения упадут, то снизится и потребительская активность. Центробанк, впрочем, не скрывает, что стремится охладить внутренний спрос, и, как отмечают собеседники “Ъ FM”, вероятнее всего своей цели добьется. На этот случай бизнес уже вынашивает планы, говорит владелец «Студии красоты Тимура Бегичева» Тимур Бегичев:

«Сокращение не персонала, а рабочих дней. Конечно, за этим следует и снижение доходов. Бюджетный сегмент, по сервису меньше сложных окрашиваний, меньше дорогих чеков, упрощение работы. Это ударит по контрагентам, потому что мы станем меньше закупать».

Так что существенно замедлить рост цен на зарубежные товары вряд ли поможет даже падение внутреннего спроса. Причем подорожает, вероятно, не только импорт, а, например, недвижимость, в частности, загородные дома, отмечает основатель компании Goodwood Александр Дубовенко:

«По нашему опыту, всегда, когда поднимается курс доллара, даже когда при этом поднимается процентная ставка Центробанка, покупатели и заказчики пытаются наоборот избавиться от денег и пристроить их куда-то, построить как раз загородный дом. Более того, несмотря на то, что процентная ставка увеличилась, льготное кредитование пока никто не отменяет. Получается, что инфляция условно 10-15%, но если вы можете за 6% взять кредит и построить себе дом, то понятно, что это очень выгодная ситуация».

Но пока одни компании останутся в выигрыше, другим придется уповать на скорое укрепление рубля. Если же этот процесс затянется, предприятия, скорее всего, начнут обращаться за господдержкой. Бюджетные траты увеличат количество денег в экономике, еще больше ослабляя национальную валюту.

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