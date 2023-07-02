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Коммерсантъ FM
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Стройматериалы подросли в сезон

Насколько существенно подорожание товаров для ремонта

Цены на стройматериалы снова начали расти. По данным мониторинга ЦБ, за последний месяц это заметили 19% россиян. О том, что строительные и отделочные материалы дорожают, говорят и участники рынка. Эксперты компании Rockwool прогнозируют, что к концу года цены поднимутся примерно на 10%. Как это может сказаться на рынке недвижимости? И вырастет ли стоимость ремонта квартир? Об этом — Андрей Загорский.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В конце прошлого года эксперты отмечали, что, достигнув максимальных уровней, стройматериалы начали понемногу дешеветь. Однако с весны процесс, похоже, в самом деле снова пошел в обратную сторону. Отчасти это связано с тем, что летом многие люди традиционно делают ремонт в квартирах и на дачах.

Каждая пятая новостройка будет возведена из металла

Однако на рынок новостроек, возведением которых занимаются крупные девелоперские компании, рост цен на стройматериалы, скорее всего, никак не повлияет, полагает член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цогоев: «Россияне действительно заметили повышение цен на строительные материалы, но надо понимать, что это происходило, когда они посещали специализированные магазины, выбирая что-то для своих дач, загородных домов и так далее.

К началу сезона многие ритейлеры, торгующие стройматериалами, а также сами производители, во-первых, увеличили маркетинговую активность, во-вторых, они пытаются побольше заработать в сезон, соответственно, повышают цены. Что касается девелопмента, мне кажется, эта история для застройщиков не будет иметь последствий просто потому, что ценообразование на товары, которые покупаются оптом, сильно отличается от розничного в сезон».

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Впрочем, здесь есть один нюанс. Первичный рынок российской жилой недвижимости сегодня включает в себя не только типовые новостройки и элитные объекты — это еще и растущий сегмент индивидуального жилищного строительства. И здесь цены, скорее всего, вырастут. Согласно прогнозу экспертов компании Rockwool, к концу года подорожание стройматериалов может составить 7-12%.

Цены на объекты ИЖС в этом случае увеличатся еще более существенно, считает президент группы компаний Rway Александр Крапин: «В индивидуальном строительстве 10-процентный рост стоимости материалов обычно отражается не менее чем в 15% для конечного потребителя. Это классика жанра, и мы это уже проходили. Думаю, если рост сохранится и будет в этих пределах, то мы получим неким мультипликатором увеличение стоимости объектов на рынке ИЖС в ближайшее время».

Региональные застройщики потянулись в центр за спросом

Зато ремонтные работы — как раз та сфера, на которой растущие цены на строительные и отделочные материалы, в особенности чистовые, отражаются напрямую. Дело в том, что в этом сегменте все еще остается заметной зависимость от зарубежных поставок, хотя их география и меняется. Соответственно, многое определяет курс рубля.

В любом случае цены постепенно двигаются вверх практически непрерывно, поэтому откладывать ремонт не имеет смысла, полагает основатель компании Flatinbox Дмитрий Алешин:

«По чистовым материалам цены периодически поднимаются, поскольку исходное сырье в большинстве случаев производится не у нас.

Соответственно, конечная стоимость ремонта увеличивается каждый раз на 10-20%. Можно сказать, что на столько она выросла за последний год. У нас опять укрепляются курсы иностранных валют, мы так или иначе зависим от зарубежных поставок — не европейских, так китайских, а юань растет. Многие производители любят повышать цены, ссылаясь на это. А если говорить про отечественных производителей, где на 100% наше сырье, они будут потихоньку подтягивать».

Дополнительным фактором, способствующим росту цен на ремонт, может стать нехватка рабочих рук. Так, по данным рекрутинговой платформы HeadHunter, на одну вакансию строителя-ремонтника сейчас приходится всего три резюме. В то же время традиционно высокий в весенне-летний сезон спрос на цемент привел к его дефициту в ряде регионов. По данным «Союзцемента», острее всего нехватка ощущается в Татарстане, Удмуртии и Самарской области.

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