Стройматериалы подросли в сезон

Цены на стройматериалы снова начали расти. По данным мониторинга ЦБ, за последний месяц это заметили 19% россиян. О том, что строительные и отделочные материалы дорожают, говорят и участники рынка. Эксперты компании Rockwool прогнозируют, что к концу года цены поднимутся примерно на 10%. Как это может сказаться на рынке недвижимости? И вырастет ли стоимость ремонта квартир? Об этом — Андрей Загорский.

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В конце прошлого года эксперты отмечали, что, достигнув максимальных уровней, стройматериалы начали понемногу дешеветь. Однако с весны процесс, похоже, в самом деле снова пошел в обратную сторону. Отчасти это связано с тем, что летом многие люди традиционно делают ремонт в квартирах и на дачах.

Однако на рынок новостроек, возведением которых занимаются крупные девелоперские компании, рост цен на стройматериалы, скорее всего, никак не повлияет, полагает член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цогоев: «Россияне действительно заметили повышение цен на строительные материалы, но надо понимать, что это происходило, когда они посещали специализированные магазины, выбирая что-то для своих дач, загородных домов и так далее.

К началу сезона многие ритейлеры, торгующие стройматериалами, а также сами производители, во-первых, увеличили маркетинговую активность, во-вторых, они пытаются побольше заработать в сезон, соответственно, повышают цены. Что касается девелопмента, мне кажется, эта история для застройщиков не будет иметь последствий просто потому, что ценообразование на товары, которые покупаются оптом, сильно отличается от розничного в сезон».

Впрочем, здесь есть один нюанс. Первичный рынок российской жилой недвижимости сегодня включает в себя не только типовые новостройки и элитные объекты — это еще и растущий сегмент индивидуального жилищного строительства. И здесь цены, скорее всего, вырастут. Согласно прогнозу экспертов компании Rockwool, к концу года подорожание стройматериалов может составить 7-12%.

Цены на объекты ИЖС в этом случае увеличатся еще более существенно, считает президент группы компаний Rway Александр Крапин: «В индивидуальном строительстве 10-процентный рост стоимости материалов обычно отражается не менее чем в 15% для конечного потребителя. Это классика жанра, и мы это уже проходили. Думаю, если рост сохранится и будет в этих пределах, то мы получим неким мультипликатором увеличение стоимости объектов на рынке ИЖС в ближайшее время».

Зато ремонтные работы — как раз та сфера, на которой растущие цены на строительные и отделочные материалы, в особенности чистовые, отражаются напрямую. Дело в том, что в этом сегменте все еще остается заметной зависимость от зарубежных поставок, хотя их география и меняется. Соответственно, многое определяет курс рубля.

В любом случае цены постепенно двигаются вверх практически непрерывно, поэтому откладывать ремонт не имеет смысла, полагает основатель компании Flatinbox Дмитрий Алешин:

«По чистовым материалам цены периодически поднимаются, поскольку исходное сырье в большинстве случаев производится не у нас.

Соответственно, конечная стоимость ремонта увеличивается каждый раз на 10-20%. Можно сказать, что на столько она выросла за последний год. У нас опять укрепляются курсы иностранных валют, мы так или иначе зависим от зарубежных поставок — не европейских, так китайских, а юань растет. Многие производители любят повышать цены, ссылаясь на это. А если говорить про отечественных производителей, где на 100% наше сырье, они будут потихоньку подтягивать».

Дополнительным фактором, способствующим росту цен на ремонт, может стать нехватка рабочих рук. Так, по данным рекрутинговой платформы HeadHunter, на одну вакансию строителя-ремонтника сейчас приходится всего три резюме. В то же время традиционно высокий в весенне-летний сезон спрос на цемент привел к его дефициту в ряде регионов. По данным «Союзцемента», острее всего нехватка ощущается в Татарстане, Удмуртии и Самарской области.

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