Рубль корректируется

Центробанк повысил ключевую ставку до 12%, но рубль почти не отреагировал. Однако вечером 15 августа Bloomberg сообщил о планах российских властей обязать экспортеров продавать часть валютной выручки, и национальная валюта выросла к доллару почти на 2 руб. Резкие колебания курса наблюдались весь вторник. Утром, в ожидании заседания Центробанка, за доллар давали около 95 руб., после решения резко повысить ключевую ставку российская валюта внезапно просела больше чем на 4% — почти до 100 руб. за американскую. Но ближе к вечеру скорректировалась до 97 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Почему рубль так себя повел? Глава инвесткомпании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин объясняет это нервозностью на рынке. Но главное, что тренд на ослабление Центробанку переломить удалось, отмечает собеседник “Ъ FM”:

«Главное — это ставка. Но у рынка есть своя инерция, огромное количество людей торгуют в состоянии эмоций. Поэтому мы не должны ждать от рынка, что он резко последует за каким-то сигналом. Не считаю, что мы увидим новые взлеты валюты или обвалы рубля. Какое-то время рубль, видимо, будет корректироваться вверх, а валюта, соответственно, вниз.

Не думаю, что ЦБ пойдет на какие-то дальнейшие ужесточения. Портить контакт с крупным бизнесом, наверное, не нужно. Лучше брать с него повышенные налоги, что сейчас и происходит. Поэтому мы как компания весьма активно покупали валюту с конца 2022 года. Закончили это делать в июне. И вот у нас состоялась первая продажа. Центробанк сломал тренд на ослабление рубля. Надолго ли хватит этого, я не знаю. На несколько месяцев, дальше, наверное, будет опять хуже, но это не вопрос даже текущего года, скорее всего».

Решение ЦБ о проведении внеочередного заседания и повышении ставки совпало с преодолением психологической отметки в 100 руб. за доллар и с выходом колонки помощника президента Максима Орешкина, в которой он раскритиковал Банк России за слишком мягкую денежно-кредитную политику. Но рубль в ближайшие месяцы укреплялся бы и без повышения ставки, убеждена главный экономист «Ренессанс Капитала» по России Софья Донец:

«Тренды, которые должны сыграть в пользу рубля, уже реализовались за последние два месяца, но явно не дошли до цели. А это повышение нефтяных котировок. Существенная величина, которая явно не отфильтровалась в курс рубля, но это может произойти на горизонте следующих месяца-двух. А вторая переменная — это удорожание импорта. Внутренние импортные цены долгое время были на паузе, в том числе на непродовольственные товары, в которых наибольшая доля импорта, никак не реагируя на движение от 60 руб. до 80 руб.

Для того чтобы цены до конца подстроились к повышению курса, а затем к ним подстроился спрос, тоже нужно время. Соответственно, мы увидим снижение давления. Эти оба тренда никак не связаны с повышением ставки и уже реализовались. Остается дождаться, когда они отразятся в курсе.

Поэтому сейчас рынок разделился на две партии. Первые говорят, что ситуация тяжелая, и неудивительно, что доллар стоит 100 руб., и даже если рубль сейчас куда-то будет отскакивать, все равно курс будет таким. Вторые считают, что все-таки сырьевые цены и общая такая конъюнктура не поддерживают идею о долларе по 100 руб. Мы из второй партии, поэтому ожидаем фундаментальную коррекцию по рублю, которая, в общем-то, не связана с ужесточением политики. Правда, ставка 12% обеспечивает, конечно, существенно больший сдерживающий эффект на внутренний спрос и сразу же начнет фильтроваться в кредитные условия внутри страны».

Банки, впрочем, пока не стали резко повышать ставки по вкладам и кредитам вслед за решением Центробанка. Крупные игроки дали осторожные комментарии о своих планах, отмечает РБК. Например, в ВТБ планируют увеличить доходность депозитов только на 1 процентный пункт, чуть больший рост анонсировали в Дом.РФ.

Сбербанк с подобным заявлением не выступил до сих пор. При этом Альфа-банк и вовсе пообещал изменить доходность вкладов, но стоимость кредитов оставить прежней. Повышая ключевую ставку, Центробанк хочет добиться снижения кредитования и потребления, говорит эксперт финансового рынка Андрей Бархота. Но не факт, что это поможет справиться с растущей инфляцией, считает собеседник “Ъ FM”:

«Если мы посмотрим на ситуацию с кредитованием и депозитами, в принципе повышение ключевой ставки, как правило, вызывает опережающий рост стоимости фондирования у банков. Банки пытаются синхронизировать повышение ставок по вкладам и по кредитам. Но здесь вмешивается уже другой фактор. Дело в том, что продавать кредиты по высоким ставкам очень непросто. И есть даже определенные исследования, которые показывают, что повышение ставок по кредитам на 1 процентный пункт убивает минимум 2-3% от спроса на это кредитование.

А если стоимость кредита переходит какую-то психологически важную отметку, спрос вообще близится к нулю. Соответственно, кредитование замедляется. Повышая ставку Банк России искусственно угнетает потребление. Но Максим Орешкин указал, что повышение ставок неизбежно. Видимо, все будут продолжать следовать этой линии. Но ее эффективность находится под очень большим вопросом. Потому что потребление сложно угнетать, оно и так достаточно посредственное.

Если замедлять кредитование, то это даст больше побочных эффектов экономике, нежели пользы.

Почему процентная ставка не сработает? Потому что рекордный объем денег, выведенных из банковского сектора, находится в наличной форме. На эти наличные, которые лежат у граждан дома, не влияет ни ключевая ставка, ни решение регулятора».

Центробанк так резко повысил ключевую ставку впервые с февраля прошлого года. Предприниматели, с которыми пообщался “Ъ FM”, дают крайне негативные прогнозы и говорят, что некоторые компании окажутся под угрозой закрытия из-за резкого повышения стоимости кредитов.

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Даниил Бабкин