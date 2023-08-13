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Коммерсантъ FM
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Красоту отодвигают на второй план

С чем связано снижение спроса на услуги по уходу за собой

Спрос на бьюти-услуги и массаж сократился на 6%. Как отмечают аналитики интернет-сервиса сравнения цен Price, это связано в том числе с ростом цен на импортную продукцию и, как следствие, на сами процедуры. В компании «Infoline-аналитика» “Ъ FM” в июле сообщали, что с начала года стоимость уходовых товаров увеличилась на 10%. При этом отдельные категории услуг россияне, наоборот, стали выбирать чаще. Наибольшей популярностью в салонах пользуется массаж лица, с января по июнь интерес к таким процедурам увеличился более чем на 40%.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Более востребованными у клиентов стали и услуги высокой ценовой категории, сообщил “Ъ FM” президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов:

«Пользуются популярностью дорогое окрашивание, хирургия, эстетическая медицина. Люди инвестируют в здоровье, это всегда в кризисные времена востребовано.

Вместе с тем просел дорогой маникюр, перманент — ресницы, брови, у этих услуг где-то минус 20-30%, не сезон.

В свою очередь, на 30% растет спрос на массаж, разного рода релакс. Эти программы входят в топ самых быстро развивающихся в индустрии, как и в целом те, что связаны с телом, с похудением: лимфодренаж, аппаратная косметология.

Хороший массаж обойдется в 1 тыс. руб. за 10 минут. Высококлассных специалистов немного, поэтому цены сильно выросли: за три года на 30-40%, за 2023-й еще на 20-25%».

Как может измениться стоимость косметики в РФ

Как может измениться стоимость косметики в РФ

Инвесторы стали чаще вкладываться в салоны красоты. По данным «Авито», спрос на покупку или развитие по франшизе за первое полугодие увеличился почти на 70%. При этом если для открытия барбершопа требуется до 1,5 млн руб., то в салон нужно вложить до 7 млн руб., рассказывали “Ъ FM” предприниматели.

Но не всегда инвестиции могут окупиться. Из-за ситуации с курсом доллара и нехваткой кадров индустрия проседает, рассказала владелица сети салонов красоты «Лаки Лайк» и «Бигуди» Лялья Садыкова:

«Падение относительно прошлого года в общем по рынку составляет 7%. Многие оптимизируются, участвуют в оптовых закупках, чтобы сократить расходную часть, то есть несколько салонов объединяются и делают общий заказ.

Сейчас происходит трансформация рынка, многие специалисты оформляют статус самозанятых. Соответственно, это сказывается на выручке салонов красоты.

Учитывая то, что себестоимость наших услуг выросла на 20-40% за счет ухода каких-то брендов и того, что поставщики повышают цены, а сырье дорожает, то даже если обороты остались прежними либо ненамного подросли, чистая прибыль с каждым годом в нашей отрасли все меньше.

Выгодно ли открывать парикмахерские и студии маникюра

Выгодно ли открывать парикмахерские и студии маникюра

Это все переходит в низкомаржинальный бизнес. Если раньше срок окупаемости салона красоты составлял 6-18 месяцев, то сегодня — 36 месяцев.

Кроме того, сфера услуг по дефициту, кадровому голоду стоит на первом месте. Если в мастерах маникюра недостатка у нас нет за счет легкого входа в профессию, то с парикмахерами вообще другая история. Им нужно минимум 250-300 часов обучения, чтобы хотя бы научиться ножницы держать. Отсюда происходит кадровый голод.

Более того, из 100 выпускников колледжей только двое доходят до салонов красоты».

Между тем в этом году стали чаще обращать внимание на свой внешний вид мужчины. По данным исследования маркетплейса YouDo и МТС-банка, к июню спрос на бьюти-услуги вырос на 40%. Средний чек при посещении барбершопов составил 1,2 тыс. руб., что на 15% больше, чем в 2022-м.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анна Маргулис

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