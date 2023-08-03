Блинкен: США помогут с экспортом продовольствия из России, если она вернется к зерновой сделке

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке заявил, что Соединенные Штаты сделают все необходимое для обеспечения экспорта продовольствия из России, если она вернется к зерновой сделке. Его слова приводит Reuters.

США могут дать гарантии, что все участники сделки, в том числе Россия, смогут осуществлять экспорт своего продовольствия свободно и безопасно, сказал госсекретарь. Он подчеркнул, что США заинтересованы в получении всеми выгоды от более низких цен.

17 июля российская сторона не продлила сделку по безопасному вывозу украинского зерна через гуманитарные коридоры в Черном море, объяснив это невыполнением части стамбульской договоренности. В частности, Россия утверждает, что ограничения на экспорт российской сельхозпродукции не были сняты вопреки условиям соглашения. В Кремле не раз заявляли, что готовы незамедлительно вернуться к реализации зерновой сделки, но только при условии выполнения касающейся России части соглашения.

О последствиях остановки зерновой сделки — в материале «Ъ» «Пути зерна неисповедимы».