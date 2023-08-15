ЦБ может еще раз поднять ключевую ставку, если проинфляционные риски усилятся

Банк России (ЦБ) сообщил, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из динамики инфляции и соответствия целевого показателя в 4%. Сегодня, 15 августа, регулятор поднял ставку сразу на 3,5 п.п., до 12%.

ЦБ заявил, что повышение ключевой ставки направлено на возвращение инфляции к цели 4% в 2024 году. Этот уровень ставки, по мнению регулятора, «соответствует произошедшему увеличению устойчивого инфляционного давления, влиянию на него и инфляционные ожидания со стороны динамики обменного курса, а также балансу рисков для стабилизации инфляции на цели в 2024 году».

При принятии дальнейших решений по ключевой ставке ЦБ будет исходить из динамики инфляции, структурной перестройки экономики, а также рисков «со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков». «В случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки»,— сказали в пресс-службе (цитата по «РИА Новости»).

ЦБ провел внеочередное заседание после того, как вчера, 14 августа, доллар превысил 101 руб., евро — 110 руб., обновив максимумы с марта 2022 года. На фоне решения регулятора о повышении ставки курс доллара достиг 97,52 руб./$, евро торгуется по 106,52 руб./€. По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в ближайшие месяцы продолжит повышаться.

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