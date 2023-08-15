Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЦБ может еще раз поднять ключевую ставку, если проинфляционные риски усилятся

Банк России (ЦБ) сообщил, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из динамики инфляции и соответствия целевого показателя в 4%. Сегодня, 15 августа, регулятор поднял ставку сразу на 3,5 п.п., до 12%.

ЦБ заявил, что повышение ключевой ставки направлено на возвращение инфляции к цели 4% в 2024 году. Этот уровень ставки, по мнению регулятора, «соответствует произошедшему увеличению устойчивого инфляционного давления, влиянию на него и инфляционные ожидания со стороны динамики обменного курса, а также балансу рисков для стабилизации инфляции на цели в 2024 году».

При принятии дальнейших решений по ключевой ставке ЦБ будет исходить из динамики инфляции, структурной перестройки экономики, а также рисков «со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков». «В случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки»,— сказали в пресс-службе (цитата по «РИА Новости»).

ЦБ провел внеочередное заседание после того, как вчера, 14 августа, доллар превысил 101 руб., евро — 110 руб., обновив максимумы с марта 2022 года. На фоне решения регулятора о повышении ставки курс доллара достиг 97,52 руб./$, евро торгуется по 106,52 руб./€. По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в ближайшие месяцы продолжит повышаться.

О ситуации с курсом рубля — в материале «Ъ» «Август взял рублем».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...