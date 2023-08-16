Вице-премьер Украины призвала готовиться к затяжному военному конфликту

Вице-премьер Украины Ирина Верещук считает, что военный конфликт с Россией будет «тяжелым и затяжным». Она призвала украинцев готовиться к длительному противостоянию.

«Сколько еще продлится война? Должны быть честными. "2-3 недели", "до конца года", "следующей весной" — все это неправда… Граждане и власть — все должны настроиться к длительной и тяжелой войне»,— написала госпожа Верещук в Telegram-канале.

По данным The Wall Street Journal, страны, поддерживающие Украину, начинает готовиться к наступлению украинской армии в 2024 году. По данным Politico, власти США готовятся к заморозке конфликта на Украине. Накануне глава офиса генсека НАТО Стиан Йенсен заявил, что возможно, для присоединения к НАТО Украине придется уступить часть территорий.

Анастасия Ларина