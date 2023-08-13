WSJ: Запад начинает готовиться к наступлению ВСУ в 2024 году

Политики на Западе начинают готовиться к наступлению вооруженных сил Украины (ВСУ) весной или летом 2024 года. По их мнению, а также ряда военачальников, нынешнее наступление ВСУ может продлиться еще много месяцев. Они также недовольны тем, что Киев не использовал все подготовленные части. Сейчас на Западе обсуждают, как подготовиться к затяжному конфликту, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал армии США Марк Милли неоднократно заявлял, что Киеву навряд ли удастся быстро перекрыть сухопутный коридор, который Россия удерживает вдоль Азовского моря, или изолировать Крымский полуостров. Представитель США в НАТО при президенте Бараке Обаме Иво Даалдер полагает, что Вашингтон не рассчитывает на быстрое возвращение Киевом «своей территории». «Я действительно думаю, что в администрации понимают, что Украина не собирается возвращать всю свою территорию в ближайшее время»,— сказал господин Даалдер. При этом бывший заместитель помощника генсека НАТО генерал-майор армии США в отставке Гордон Дэвис считает, что украинские военные адаптируются к ситуации быстрее, чем российские.

«Эта война может выглядеть как Корейская, с быстрым продвижением на линии фронта в первые месяцы, а затем относительным застоем — но обеим сторонам потребуются годы, чтобы осознать это»,— прокомментировал эксперт по России в Центре военно-морского анализа, аналитическом центре, связанном с Пентагоном. Начавшаяся в 1950 году Корейская война технически так и не завершена.

Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Литве пообещал, что поддержка Киева Вашингтоном останется неизменной. США, союзники по НАТО и Япония обязались разработать долгосрочные планы обеспечения безопасности для Украины. Пентагон продолжает поставлять Украине современное вооружение, также есть вероятность, что США отправят Украине ракеты наземного базирования большой дальности ATACMS, а Германия — крылатые ракеты Taurus.

При этом 45-й президент США Дональд Трамп, в преддверии президентской кампании 2024 года, заявляет, что в случае избрания президентом сократил бы поддержку Украины. WSJ пишет, что обеспокоенность подобной перспективой усиливает давление на Украину, от которой ждут успехов если не в этом году, то в 2024 году.

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Мария Федотова