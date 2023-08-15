В отношении вожатой крымского лагеря возбудят дело после сообщений об оскорблении детей из Шебекино

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении вожатой лагеря «Мультфильм» в Крыму, обвиняемой в оскорблении и неподобающем поведении по отношению к детям из Шебекино, рассказали «Ъ» в ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.

Об инциденте в детском лагере стало известно после сообщений в соцсетях о том, что одна из вожатых якобы называла отдыхающих из Белгородской области детей «мерзкими русскими детьми» и толкала их. Девушку также обвинили в излишних симпатиях к Украине, которые она выражала в своих аккаунтах на украинском языке.

Министерство образования Крыма отстранило вожатую от работы, а сотрудники полиции провели с ней профилактическую беседу, после чего она принесла извинения за свое поведение.

«Председатель СК России поручил руководителю Главного следственного управления по Республике Крым и Севастополю Терентьеву В. Н. возбудить по данному факту уголовное дело и доложить о первоначально установленных обстоятельствах»,— уточнили в ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.

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Александр Дремлюгин, Симферополь