Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В отношении вожатой крымского лагеря возбудят дело после сообщений об оскорблении детей из Шебекино

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за поведения вожатой лагеря в Крыму

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении вожатой лагеря «Мультфильм» в Крыму, обвиняемой в оскорблении и неподобающем поведении по отношению к детям из Шебекино, рассказали «Ъ» в ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.

Об инциденте в детском лагере стало известно после сообщений в соцсетях о том, что одна из вожатых якобы называла отдыхающих из Белгородской области детей «мерзкими русскими детьми» и толкала их. Девушку также обвинили в излишних симпатиях к Украине, которые она выражала в своих аккаунтах на украинском языке.

Министерство образования Крыма отстранило вожатую от работы, а сотрудники полиции провели с ней профилактическую беседу, после чего она принесла извинения за свое поведение.

«Председатель СК России поручил руководителю Главного следственного управления по Республике Крым и Севастополю Терентьеву В. Н. возбудить по данному факту уголовное дело и доложить о первоначально установленных обстоятельствах»,— уточнили в ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.

Ранее из алуштинского аквапарка «Миндальная роща» уволили трех девушек-аниматоров за танцы под песню Верки Сердючки. Суд признал девушек виновными в совершении административных правонарушений по по ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация армии России) и оштрафовал каждую на 15 тыс. руб.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Дремлюгин, Симферополь

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...