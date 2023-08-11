Крымский аквапарк уволил девушек, танцевавших под песню Верки Сердючки

В алуштинском аквапарке «Миндальная роща» расторгли договор о сотрудничестве с аниматорами, ранее оштрафованными за дискредитацию российской армии из-за танцев под песню украинского исполнителя.

Как сообщили «Ъ» в администрации аквапарка, после инцидента из-за песни с фирмой, в которой работали аниматоры, прекращено сотрудничество.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором три девушки-аниматора танцуют под песню Верки Сердючки.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым при содействии сотрудников ОМВД России по городу Алуште и регионального управления ФСБ доставили их в отдел полиции и составили в их отношении административные протоколы по ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях).

Суд признал девушек виновными в совершении административных правонарушений и оштрафовал каждую из них на 15 тыс. руб.

Позже в соцсетях опубликовали новую запись, на которой девушки принесли извинения и спели: «Владимир Путин — молодец. Политик, лидер и боец».

Александр Дремлюгин, Симферополь