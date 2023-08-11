В Крыму оштрафованы три девушки-аниматора за танец под песню Сердючки

Суд в Крыму оштрафовал трех девушек-аниматоров, работающих в аквапарке, за танец под песню украинского исполнителя, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму. Речь идет про песню Верки Сердючки.

По данным правоохранителей, 8 августа три молодых девушки-аниматора, находясь на рабочем месте в аквапарке в Алуште, публично танцевали под песню украинского исполнителя «с недопустимым смыслом».

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Крыму при содействии сотрудников ОМВД России по Алуште и регионального управления ФСБ доставили их в отдел полиции и составили в их отношении административные протоколы по ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ).

«Суд признал девушек виновными в совершении административных правонарушений. В отношении правонарушителей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тыс. рублей»,— уточнили в пресс-службе МВД по РК.

Накануне в Telegram-канале «Крымский СМЕРШ» Александра Талипова появилось видео с сотрудницами аквапарка, где девушки танцуют под песню Верки Сердючки. Позже в этом же Telegram-канале была опубликована новая запись с девушками, на которой они принесли извинения и спели: «Владимир Путин — молодец. Политик, лидер и боец».

Александр Дремлюгин, Симферополь