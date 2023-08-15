СД «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 27,54 руб. на акцию

Совет директоров «Татнефти» рекомендовал акционерам утвердить дивидендные выплаты в размере 27,54 руб. на акцию за первое полугодие 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба нефтяной компании.

Согласно сообщению, которое приводит ТАСС, внеочередное собрание акционеров, на котором обсудят дивиденды за первое полугодие, назначено на 21 сентября. Голосование пройдет в заочном формате. Тех, кто будет иметь право на получение дивидендов, определят 11 октября.

Согласно дивидендной политике «Татнефти», на дивиденды компания направляет не менее 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО, исходя из того, какой показатель больше. Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ за январь–июнь текущего года составила 128 млрд руб. Она сократилась на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка компании составила 531 млрд руб., что на четверть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Финансовые результаты по МСФО компания пока не публиковала.

Подробнее о финансовых результатах компании — в материале «Ъ-Волга-Урал» «"Татнефть" подвели цены».

Милена Костерева