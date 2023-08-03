«Татнефть» подвели цены

В первом полугодии 2023 года чистая прибыль «Татнефти» сократилась на 15,7%, до 128 млрд руб. А выручка компании составила 531 млрд руб., что на четверть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Уменьшение финансовых показателей (связано с высокой базой цены нефти 2022 года) уже отразилось на поступлениях в бюджет Татарстана: по налогу на прибыль «Татнефть» снизила отчисления на 8,8 млрд руб. Аналитики ожидают, что в третьем квартале прибыль «Татнефти» будет расти в том числе на фоне ослабления рубля. Но компания может оказаться наиболее пострадавшей от снижения демпферных выплат с сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

ПАО «Татнефть» вчера опубликовало финансовую отчетность за первое полугодие 2023 года. Выручка компании за отчетный период снизилась на 25% и составила 531,2 млрд руб., говорится в материалах компании.

Валовая прибыль «Татнефти» сократись на 37%, до 166,4 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 155,8 млрд рублей. Это на 16% меньше, чем в первом полугодии 2022 года. Прибыль от продаж уменьшилась на 47% и составила 120,3 млрд руб.

Чистая прибыль «Татнефти» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь–июнь 2023 года составила 128 млрд руб. Она сократилась на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ПАО «Татнефть» входит в десятку крупнейших нефтяных российских компаний. На нее приходится свыше 80% нефти, добываемой в Татарстане. Республика — основной акционер (владеет 34% обыкновенных акций, в том числе через госхолдинг «Связьинвестнефтехим»). В рамках программы ADR обращаются 24,5%, доля казначейских акций составляет 3%. Иным акционерам принадлежит около 38% акций. Татарстану принадлежит право «золотой акции» компании. На основании этого права республика долгие годы вводит в совет директоров компании Рустама Минниханова (является председателем совета).

В 2022 году выручка «Татнефти» увеличилась на 18,4%, до 1,43 трлн руб. Компания отчитывалась, что добыла 29,1 млн тонн, что на 4,7% больше, чем годом ранее. При этом основной прирост выручки обеспечила реализация нефтепродуктов, что было связано с ростом объемов продаж и цен на нефтепродукты. Чистая прибыль «Татнефти» в прошлом году составила 284,6 млрд руб. по МСФО, увеличившись на 43,4%. По РСБУ чистая прибыли выросла в 1,7 раза — 241,9 млрд руб. Более половины прибыли было направлено на дивиденды акционерам (выплаты на одну акцию за весь год составили 67,28 руб.)

Сокращение прибыли в текущем году уже сказалось на поступлениях в бюджет Татарстана. «Только от „Татнефти“поступления могут уменьшиться на 8 млрд руб.»,— прогнозировал в мае итоги исполнения бюджета Татарстана за первое полугодие министр финансов республики Радик Гайзатуллин. Он объяснил это падением цен на нефть, а также тем, что новые федеральные законы увеличивают налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), который поступает в федеральный бюджет (это уменьшает налоговую базу для налога на прибыль, который поступает в казну региона). «Нельзя сказать, что ситуация будет улучшаться»,— отмечал господин Гайзатуллин. В результате позже Минфин Татарстана отчитался, что по налогу на прибыль в январе–июне «Татнефть» снизила отчисления на 8,8 млрд руб.

«Снижение финансовых результатов в годовом выражении связано с нормализацией цен на нефть относительно высокой базы прошлого года. В то же время в квартальном выражении чистая прибыль нефтяника выросла на 55% из-за ослабления рубля и сокращения дисконта на сорт Urals»,— объясняет аналитик финансовой группы «Финам» Сергей Кауфман. Он обращает внимание, что в третьем квартале 2023 года «рост рублевых цен на нефть продолжился, в связи с чем прибыль нефтяника может продолжить увеличиваться».

Господин Кауфман напомнил, что «Татнефть» обычно выплачивает 50% прибыли по РСБУ в качестве дивидендов за полугодие. «В таком сценарии размер промежуточных выплат может составить 27,5 руб. на акцию, что соответствует 5,1% доходности на обыкновенную акцию — достаточно скромное значение для сектора»,— говорит аналитик. Он ожидает, что «Татнефть» станет одной из наиболее пострадавших компаний от снижения демпферных выплат вдвое с сентября. «Кроме того, сочетание аномально слабого рубля и повышенной стоимости Urals, на наш взгляд, является неустойчивым, в связи с чем в среднесрочной перспективе вероятна нормализация рублевой стоимости нефти»,— заключает он.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский соглашается, что снижение показателей чистой прибыли и выручки «Татнефти» связано с высокой базой цены нефти прошлого года. «Тогда в пике цена барреля Brent достигала $139, не чета текущим $83»,— поясняет он. Однако если сравнить второй квартал с первым, то там виден хороший рост чистой прибыли, добавляет он. Господин Жарский считает, что «в третьем квартале Urals в рублевом измерении продолжит дорожать и показатели Татнефти по прибыли также будут хорошими». «Ждем, что дивидендная доходность обыкновенных акций „Татнефти“ составит порядка 5%, что для сектора — относительно немного, хуже ожиданий инвесторов и бюджета»,— заключает он.

Кирилл Антонов