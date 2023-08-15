Число погибших при взрыве в Дагестане выросло до 35

Число погибших при взрыве на заправке в Махачкале выросло до 35 человек, сообщил ТАСС со ссылкой на медиков. Позднее цифру официально подтвердило МЧС. Ранее было известно про 80 раненых и 33 погибших.

Минздрав заявил, что в больницах Махачкалы после взрыва остаются 63 человека, в том числе 16 детей. Состояние 11 пострадавших, в том числе двоих детей, оценивается как тяжелое. Еще 17 пострадавших получили помощь амбулаторно.

15 августа объявлено в республике днем траура. Свои соболезнования семьям погибших принес президент Владимир Путин. Власти обещали выплатить семьям погибших по 1 млн руб. , пострадавшим — по 200 тыс. и 400 тыс. руб.

ЧП произошло на автозаправке на выезде из Махачкалы вчера, 14 августа. Пожар охватил площадь 600 кв. м, его тушили четыре часа. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил ввести режим ЧС на территории района, где произошел взрыв на АЗС. СКР возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Лаура Кеффер