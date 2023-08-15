В Дагестане объявлен траур по жертвам взрыва на АЗС

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил сегодняшний день, 15 августа, днем траура по жертвам взрыва на АЗС. В результате ЧП погибли 27 человек, пострадали 75.

«Глава Дагестана Сергей Меликов, выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, 15 августа своим указом объявил днем траура в Республике Дагестан»,— сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

Пожар и взрыв произошли на автозаправке на выезде из Махачкалы вчера, 14 августа. Причиной пожара стал взрыв емкостей, которые находились напротив АЗС. Было возбуждено уголовное дело. На месте продолжается разбор конструкций, МЧС отправило вертолет для эвакуации раненых.

Лаура Кеффер