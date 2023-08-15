Семьи погибших при взрыве на АЗС в Махачкале получат по 1 млн рублей

Власти Дагестана направят из резервного фонда по 1 млн руб. семьям погибших при взрыве на АЗС в Махачкале. Об этом на заседании оперштаба заявил глава республики Сергей Меликов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожарные тушат пожар на АЗС в Махачкале

Фото: ГУ МЧС России по Республике Дагестан Пожарные тушат пожар на АЗС в Махачкале

Фото: ГУ МЧС России по Республике Дагестан

Получившим тяжкий вред здоровью республика заплатит 400 тыс. руб. Компенсации за легкий вред здоровью составят 200 тыс. руб., уточнил господин Меликов.

«Выражаю глубокие соболезнования всем, кто потерял своих близких, и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Примите искренние слова поддержки. Весь дагестанский народ — вместе с вами»,— написал уже после заседания глава региона в своем Telegram-канале.

Пожар и взрыв произошли на автозаправке на выезде из Махачкалы вчера, 14 августа. В результате погибли 27 человек, 75 получили ранения. Было возбуждено уголовное дело. На месте продолжается разбор конструкций, МЧС отправило вертолет для эвакуации раненых. 15 августа объявлено в республике днем траура.

Лаура Кеффер