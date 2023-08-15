Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 30

На месте взрыва и пожара в Махачкале нашли тела еще трех человек. Общее число погибших выросло до 30 человек, сообщили в МЧС РФ. Ранее было известно о 27 погибших и 75 пострадавших.

«В результате проведения аварийно-спасательных работ найдены тела еще трех погибших. На данный момент в результате пожара на автозаправке в Махачкале пострадали 105 человек, из них 30 погибли»,— заявили ТАСС в ведомстве.

ЧП произошло на автозаправке на выезде из Махачкалы вчера, 14 августа. Было возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). 15 августа объявлено в республике днем траура. Семьям погибших выплатят по 1 млн руб., пострадавшим — по 200 тыс. и 400 тыс. руб. Свои соболезнования семьям погибших принес президент Владимир Путин.

Лаура Кеффер