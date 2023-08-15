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Коммерсантъ FM
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обновлено 01:11

На заправке в Дагестане локализован пожар, при котором пострадали десятки человек

Пожар на заправке в Дагестане локализован на площади 600 кв. м

Пожарные локализовали возгорание на автозаправке возле Махачкалы, сообщило МЧС РФ. Площадь пожара составляет 600 кв. м. По последним данным, больше 60 человек пострадали, 12 из них погибли.

Сообщение о пожаре на АЗС на выезде из Махачкалы поступило в 21:37 14 августа. К 21:44 было установлено, что его площадь составляет 200 кв. м.

Пожар сопровождался взрывами. Возгорание тушат 260 человек. Задействовано 80 единиц техники, сообщало МЧС РФ. В микрорайоне прекращено газоснабжение «во избежание возгорания». В двух населенных пунктах недалеко от места происшествия аварийно отключилось электроснабжение. На место вылетел первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

Леонид Уварчев

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