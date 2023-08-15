На заправке в Дагестане локализован пожар, при котором пострадали десятки человек

Пожарные локализовали возгорание на автозаправке возле Махачкалы, сообщило МЧС РФ. Площадь пожара составляет 600 кв. м. По последним данным, больше 60 человек пострадали, 12 из них погибли.

Сообщение о пожаре на АЗС на выезде из Махачкалы поступило в 21:37 14 августа. К 21:44 было установлено, что его площадь составляет 200 кв. м.

Пожар сопровождался взрывами. Возгорание тушат 260 человек. Задействовано 80 единиц техники, сообщало МЧС РФ. В микрорайоне прекращено газоснабжение «во избежание возгорания». В двух населенных пунктах недалеко от места происшествия аварийно отключилось электроснабжение. На место вылетел первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

Леонид Уварчев