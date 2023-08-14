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В Махачкале прогремел взрыв на заправке, погибли трое

Есть обновление. Число погибших при взрыве в Дагестане возросло до 5, пострадавших — до 15

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Мощный взрыв прогремел в Махачкале в 21:43 мск. Мэрия сообщила, что его звук был слышен в районе ТЦ «Глобус». В республиканском МЧС уточнили, что, по предварительной информации, пожар начался на АЗС «Нафта». МЧС позднее сообщило о гибели троих человек. Пострадали семеро.

Глава Дагестана Сергей Меликов уточнил, что АЗС находится на выезде из города. Мэрия рекомендовала горожанам по возможности не ездить в район взрыва и сообщила, что есть угроза повторного взрыва.

Очевидцы сообщают о пламени, которое видно с некоторых точек в городе. На место происшествия проследовали пожарные машины, полицейские экипажи и скорые.

По информации от ЕДДС Новолакского района, в двух населенных пунктах, расположенных поблизости от места взрыва,— селах Новолакское, и Чапаево — произошло аварийное отключение электроэнергии. Под отключение попали 1368 домов с населением 4,3 тыс. человек, а также 4 социально значимых объекта.

Юлия Рыбина, Махачкала

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