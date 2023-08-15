Первый замглавы Минздрава вылетел в Дагестан для организации помощи после взрыва

Первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко вылетел в Дагестан. Он будет организовывать оказание помощи пострадавшим при взрыве на автозаправке возле Махачкалы, передает «Интерфакс» сообщение Минздрава РФ.

Взрыв произошел поздно вечером 14 августа на выезде из Махачкалы на территории Кумторкалинского района. Погибли 12 человек, в том числе двое детей, еще 50 пострадали. Причина неизвестна. В микрорайоне прекращено газоснабжение «во избежание возгорания», говорится в сообщении мэрии. В двух населенных пунктах недалеко от места происшествия аварийно отключилось электроснабжение.

Леонид Уварчев