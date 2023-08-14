ЦБ: перенос ослабления рубля в потребительские цены в июле стал более заметным

По итогам июля годовая инфляция в России повысилась до 4,3%, что на 1,05 п. п. больше итогов июня, сказано в отчете Центробанка «Динамика потребительских цен». В июле более заметным стал «эффект переноса ослабления рубля в потребительские цены», он сказался на товарных категориях с высокой долей импорта.

Текущий рост цен связан в том числе с «переносом ослабления рубля в цены», годовой — также с «сохраняющимся эффектом низкой базы расчета».

«В июле значительно более заметным стал эффект переноса ослабления рубля в потребительские цены. Наиболее сильно он проявлялся в категориях с высокой долей импорта: во фруктах, в технике и электронике, автомобилях, зарубежном туризме. При этом ослабление рубля привело к увеличению издержек производства и по более широкому спектру товаров, что является фактором ускорения роста цен и в них»,— сказано в отчете.

По оценкам ЦБ, в июле потребительские цены в России выросли на 0,63% против 0,37% в июне, с поправкой на сезонность — 0,96% после 0,45% в июне. Цены выросли из-за товаров и услуг с частыми колебаниями стоимости.

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в ближайшие месяцы продолжит повышаться. Регулятор ожидает, что по итогам 2023 года инфляция составит 5,0–6,5%, по итогам 2024-го — 4%.

В августе ускорилось падение российской валюты: оно составило примерно 7% — это больше, чем за весь июль. 11 августа зампред Банка России Алексей Заботкин говорил, что регулятор не видит рисков для финансовой стабильности страны. Сегодня, 14 августа, курс доллара на Мосбирже поднимался выше 101 руб. впервые с марта 2022 года. На этом фоне ЦБ созвал внеочередное собрание совета директоров по вопросу ключевой ставки. При этом регулятор в очередной раз заявил, что угрозы для финансовой стабильности из-за падения курса рубля нет.

О ситуации с рублем — в материале «Ъ FM» «Рубль ускоряет падение».

Олеся Павленко